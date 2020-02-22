飯局播毒？染疫港警4同袍現病徵 專家憂釀超級傳播

香港20日首度出現警察確診新冠肺炎，該警18日曾到西環明星海鮮燒鵝專門店參加同事的退休宴，同場密切接觸59名警員，其中4人出現流鼻水、喉痛或腹瀉等病徵，分別送院測試病毒，結果3人均呈陰性。專家稱香港現已有兩場飯局造成超級傳播，憂警員退休宴成為下一個超級傳播飯局。

綜合媒體報導，第69宗確診的48歲男警，體型肥大及有高血壓，確診前14日曾負責巡邏、防暴、看守柴灣警察宿舍，2月14日到香港仔舊大街負責人群管理，沒參與隔離營等工作。男警本月18日起出現發燒和咳嗽，當晚到西環明星海鮮燒鵝專門店出席同事退休宴，聚會長達4.5個小時，同席另59警全部列為密切接觸者，送往檢疫中心隔離。

報導指出，確診警察的妻子與岳母初步檢測為陰性，但仍將繼續隔離觀察其中。

值得注意的是，確診男警曾多次光顧油塘商場大本型的「一粥麵」，該食肆女收銀員是第67宗確診個案，暫不清楚二人患病是否有關。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，確診男警未處理過與防疫有關的工作，其妻子及岳母沒有外遊史，但會繼續密切追蹤。

張竹君呼籲市民、特別是從事面對人群工作的人，若有病就不要上班，並應盡量避免參與聚會或飯局。公民黨立法會議員郭家麒斥警員在疫情下飯敘離譜，並稱確診男警發燒還去飯局，存播毒風險，「無公德心無意識」，他並重提警務處長鄧炳強飯敘一事，「上梁不正下梁歪，毫無紀律」。

司機染病仍開車 到過3口岸

據報導，香港昨日無新增確診個案，但此前第68宗的士司機，2月8日出現發燒咳嗽後，仍繼續開車至16日，到過落馬洲、深圳灣、港珠澳大橋口岸等載客。病人在潛伏期內沒有外遊，與其同住的妻子及兒子沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

隨著本地感染個案增加，生署請求警方協助，啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統，追蹤確診病人的接觸史，以便找出關連。