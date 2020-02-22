中國新冠病毒疫苗試驗 最快4月下旬申報

科技部副部長徐南平21日表示，最快的新冠病毒疫苗將於4月下旬左右，申報臨床試驗。目前而言，中國各類技術路線的疫苗研製都基本與海外同步。

國新辦21日舉行科技創新支撐疫情防控新聞發布會。國家衛健委副主任曾益新表示，中國疫情防控出現積極向好的信號，在病例上呈現「四個下降」與「一個增加」。

四個下降，包含第一新增的確診病例總數在逐步地下降，中國每日新增確診病例從2月12日最高峰的1萬5152例，下降到了2月20日的900例以內；第二是中國除湖北以外，其他省份每日新增確診病例從最高峰2月3日的890例下降到2月20日的300例以內，即258例。

第三是湖北除武漢以外，其他地市每日新增確診病例從最高峰2月12日的1404例，下降到2月20日的400例以內；第四個是武漢每日新增的確診病例從最高峰的2月13日的3910例，下降到2月20日的400例以內。

曾益新接著指出，「一個增加」為從2月18日起，中國新增的治癒出院病例數快速增加，已經連續三天超過新增確診病例數。

另外，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制21日舉行新聞發布會，中國科學院院士周琪指出，從實驗證明，新冠病毒不會透過皮膚傳播。新冠肺炎病毒侵入人體的路徑，主要是從人體黏膜侵入，如口腔、鼻腔和眼部。

另據澎湃新聞報導，國際頂級醫學期刊「柳葉刀」10日刊登三位新加坡陳篤生醫院普通外科醫師的文章「冠狀病毒的腸道感染：SARS-CoV-2的糞便經口傳播可能嗎？」指出，新冠肺炎病患者的糞便經口傳播存在一定的可能性，建議在衛生條件差的地區，對於感染冠狀病毒患者糞便的處理必須遵守嚴格的預防措施，醫院的污水也應得到適當消毒。