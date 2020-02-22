武漢雷神山醫院：現在「床等人」 疫情已高度控制

新冠肺炎疫情是否漸漸消退？武漢雷神山醫院院長王行環說，現在出院人數超過新增確診人數，明顯「床等人」現象，疫情已得到高度控制。

據人民日報報導，20日統計，武漢市新增患者319例，出院者766例，出院超過新增人數，王行環透露，雷神山醫院32個病區1500張床位全部開放，但至今還有幾百張床位還沒有收滿，明顯的「床等人」。中南醫院、武漢市第七醫院的隔離病房，也連續多日出現床位數量大於病患數量的情況。

據報導，王行環認為，幾周前對新冠肺炎患者大規模收治，目前將迎來這批患者大規模出院，預期今後一段時間出院患者的數量會大幅增加，空出的床位也隨之更多。

新浪網報導，中央指導組成員、發改委副主任連維良表示，實現床等人的具體要求，就是要確保定點醫院和方艙醫院動態的保有3000到4000張床位可以隨時接收病人。

另據長江網報導，武漢市40家核酸檢測機構同時開工，日均檢測量達1萬4000份，實現全市臨床確診、疑似、密切接觸者、發熱患者的核酸檢測存量全面清零。

報導指出，隨著檢測機構的不斷增加，核酸樣本存量已經不大。中南醫院醫學檢驗科主任李一榮介紹，醫院核酸檢測的高峰期出現在1月中下旬，科室十幾個同志輪轉，最高峰日檢測量500至600份。武漢二級以上醫療機構都可以進行核酸檢測，已經度過最緊張階段。