新冠肺炎病例連爆 北京24小時趕工擴建小湯山醫院

新冠肺炎病毒的潛伏期14天的結論，近期一再被打破，河南兩名男子分別被感染一至三個多月後，才出現症狀被確診；山西一老婦潛伏期則長達40天。自由亞洲電台報導，近日北京多個醫院出現多起疑似新冠肺炎病例，北京正在擴建小湯山傳染病醫院。

據報導，對於新冠病毒潛伏期眾說紛紜，最近延長至94天，表明中國傳染病專家也摸不清新冠病毒的具體潛伏期：就連專家鍾南山也不清楚，也沒有人說清楚。專家、醫師都不清楚這個病毒的潛伏期究竟多長，只是叫它「流氓病毒」。

報導指出，在湖北一縣醫院工作的胡醫師指出，現在疫情仍然相當嚴重，各地已經復工，唯獨湖北及武漢仍然嚴厲隔離人群。他指出，估計湖北會封很長時間，武漢市會封更長的時間。

隨著北京、浙江及湖南等地政府本周宣布復工，近日，北京多個醫院出現多起疑似新冠肺炎的病例。據報導，北京某醫院一護士指出，急診室內人滿為患，有疑似病例經兩次核酸檢測顯示陰性，現已轉入搶救室。在急診ICU病房和留醫觀察者，都在篩選中呈現陽性。

據報導，北京市政府2003年用來收治SARS患者的小湯山醫院，目前已經啟動擴建工程，由北京建工集團承接擴建病房工程，每天有眾多工人24小時輪流施工。