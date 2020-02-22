湖北再爆群聚感染 武漢社會福利院淪陷

繼湖北兩座監獄爆發新冠肺炎群聚感染後，武漢市官方昨晚通報，截至19日，武漢社會福利院累計確診病例12例，其中11例為住院老人，已有1人死亡，並宣布對全市養老機構進行全員檢測。

陸媒財新網20日報導引述一名女護士表示，武漢社會福利院大概有11名老人因為反覆發燒最後呼吸衰竭而死。她是該院內部的濟民醫院護士。

這名護士並稱，濟民醫院有9名醫護人員被感染，有幾名同事反覆發燒十幾天，19日才被送去方艙醫院。她和一名護理員之前也被隔離在濟民醫院的一個房間裡，這裡既不是隔離點，也不是定點收治單位。

報導引述武漢社會福利院相關人士稱，目前該院發現的都是「懷疑」染上2019冠狀病毒肺炎的病人，正在聯繫社區幫福利院轉診，「我們這邊沒有條件來確診病人，院領導一直在緊急聯繫，感染沒感染我們也不知道」。

武漢社會福利院距離官方宣稱的疫源地華南海鮮市場僅690公尺，疫情爆發時，院內共656人。

報導稱，疫情之下，抵抗能力弱、自理能力差的老人群體更令人擔憂。目前武漢部分福利院、康養中心已經出現老人與醫護人員交叉感染肺炎的現象

報導引發民眾關切後，武漢民政局昨晚發布通報「闢謠」，宣稱截至19日，武漢社會福利院累計確診病例12例，其中老人11例（含死亡1人）、職工1例；疑似病例19例，其中老人7例、職工12例。

通報強調，該院11日起對院內疑似人員進行病毒核酸採樣送檢。16日起，又增加了CT（電腦斷層掃描）排查。對於排查出來的確診、疑似病例立即向相關醫療機構轉移，沒有報導中所說11名老人因反覆發燒、呼吸衰竭而死的問題。

通報並稱，對已發生確診和疑似病例的養老機構，將在22日前完成全員核酸檢測；其他養老機構則在28日前完成全員核酸檢測。

武漢市政府官方微博「武漢發布」今早還發文宣傳武漢一個養老社區550名老人、133名工作人員，截至20日無一人感染2019冠狀病毒肺炎，並配上一張院內老人拿著「我很好，請放心」海報的照片。

中國司法部昨天宣布，湖北武漢女子監獄確診230例；湖北省漢津監獄確診41例，疑似9例，引發外界擔憂這類高度封閉管理場所，恐相繼爆發群聚感染。