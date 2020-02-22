中國新冠肺炎累計2345死 確診7.6萬

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全中國，社會上下都擔心前線醫護的物資需要，當中牽涉的性別議題亦引起關注。本月初微博有博主問道：「前線醫護人員的衛生棉和安睡褲還夠嗎？」，未料一問下，網上掀起廣泛迴響，各地醫護紛紛私信她急求女性用品，甚至有在方艙醫院擔任志願護士向她透露：「我同事今天血跟尿都混在一起了」。

2020-02-22 09:46