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中國女醫護缺衛生棉 急求助：同事血與尿混一起了

香港01 / 李納德
有微博博主關注女性醫護人員生理用品是否足夠，在網上成功引出討論並收到各地醫護私訊求助。（網上圖片）
有微博博主關注女性醫護人員生理用品是否足夠，在網上成功引出討論並收到各地醫護私訊求助。（網上圖片）

新冠肺炎COVID-19）肆虐全中國，社會上下都擔心前線醫護的物資需要，當中牽涉的性別議題亦引起關注。本月初微博有博主問道：「前線醫護人員的衛生棉和安睡褲還夠嗎？」，未料一問下，網上掀起廣泛迴響，各地醫護紛紛私信她急求女性用品，甚至有在方艙醫院擔任志願護士向她透露：「我同事今天血跟尿都混在一起了」。

醫護站在抗疫前線，但他們需要的不止防護用品。上海市婦聯日前稱，從前線醫療機構得知現時抗疫醫生逾半是女性、一線女護士超過九成。組織發言人翁文磊接觸過前線醫生，對方稱「如果穿隔離服的話，8個小時是不吃不喝的，那麼她們在生理期是非常難受的」，女生經期時衛生棉2小時就該換，否則易滋生細菌。

翁文磊接受中國《紅星新聞》訪問表示，她們上月31日起募集30萬人民幣（新台幣約129萬元）買衛生棉，豈料翌日已收集近200萬人民幣善款及物資（新台幣約865萬元），便立即買衛生用品到武漢。

本月6日，博主梁鈺在微博問道：「前線醫護人員的衛生棉和安睡褲還夠嗎？」梁鈺表示看到疫區醫生護士為節省防護服，數小時不吃不喝不去廁所，想到女生來經時更不方便。微博一出引起網友熱議，認真討論衛生棉條、月經杯、短期避孕藥等女性用品在疫區的實用性。

各地醫護都向梁鈺私下傳訊息，透露嚴重缺乏女性用品。黃岡某定點醫院的醫生向她求助，表示院內160名隔離區女醫護缺乏女性用品，「和領導申請了也一直沒落實」。有武漢江漢方艙醫院的志願護士更向她透露，同事急需衛生棉褲，「我同事今天血和尿都混在一起了，太難了」。幸好梁鈺最後找到武漢志願者，翻牆出小區，跑了半天買到物資，再送到方艙醫院。

梁鈺除了在微博發起「姐妹戰疫安心行動」的話題，也和朋友四處張羅女性用品，並定點捐贈逾71萬人民幣（新台幣約307萬元）的物資、逾11萬條衛生棉褲，覆蓋武漢、黃岡、孝感等疫區20間醫院。

然而社會仍有聲音覺得女性健康用品不是疫區最急需的物資，梁鈺曾向金銀潭醫院捐贈女性用品時，對方竟表示「我們其實急缺專業防護用品，這個不急的」，兩天後她卻收到院內前線女醫護求助。

女性醫護生理用品不足問題開始獲注視，2月18日，《新華社》稱中國婦女發展基金會已籌集近4萬包衛生棉到武漢。武漢市金銀潭醫院有約1000名女醫護，生理用品一度不足，但收到各界捐助後現在是「用不完」。武昌醫院負責物資的職員稱院內有約900名女醫護，因隔離在酒店無法回家，不方便買衛生用品，幸好有企業捐出一批物資應急。

四川大學文學與新聞學院教授王紅稱，疫情是國民素質「大考」，捐衛生棉給女醫護意義不下於口罩防護服，「所有的女性都清楚，它絕不是小事」。她建議政策上亦應更多關懷女醫護，如懷孕、流產的醫護，無論她們多堅決，都不應讓她們上前線。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員 生理期

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