痊癒後會復發？ 出院10天複檢呈陽性

感染新冠肺炎痊癒後仍可能復發？四川成都一名個案已獲四川省衛健委證實。成都市公共衛生臨床醫療中心也回應稱，新型冠狀病毒是一種新型病原，科學認知仍在不斷完善。

新京報報導，成都一名治癒後回家隔離的新冠肺炎患者，在回家隔離的第十天於二月十九日複檢時竟又呈現陽性。

成都市公共衛生臨床醫療中心昨天表示，按大陸官方十日發布的「新型冠狀病毒肺炎診療方案」（試行第五版），該患者當時符合相關出院標準，准予出院，但必須居家隔離十四天。但該患者十九日複診時又呈現陽性，目前已入院進一步檢查。

該中心稱，這種情況在大陸其他地方早前也曾有相關報導，因此呼籲患者出院後仍應嚴格遵守居家隔離十四天的要求，並做到居室通風、講究衛生、規範洗手，做好自我健康監測，並按要求接受訪視和複診。

武漢醫療救治組組長、華中科技大學同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任趙建平曾指出，對於患者出院的判斷要慎重。他說：「有病人好轉出院，兩次核酸檢測呈陰性，但數天後又開始發燒，再做核酸檢測又呈陽性，所以出院病例也要居家隔離十四天」。

醫師：康復仍要觀察二周

【記者彭宣雅／台北報導】中國大陸傳出有新冠肺炎患者染病治癒後再確診案例。國內感染科醫師認為，再感染的機會是有的，因此仍建議，患者痊癒後，仍要再觀察兩周，比較妥適。

林口長庚兒童感染科主治醫師邱政洵昨天表示，站在防疫的角度，即使患者染病康復後，最好還是再觀察兩周，並不是康復後就可亂跑。