港警染武漢肺炎 4密切接觸者出現病徵

香港衛生官員公布，截至今天下午，沒有新增武漢肺炎確診病例，總數維持69人，但不排除短期內會有更多新增個案，因為昨天確診染疫的警員曾與大批同袍聚餐，現有4人出現病徵。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上公布本地最新疫情時作上述表示。

她指出，這名昨天確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的警員，曾與大批同袍聚餐，導致59名警員需要隔離檢疫。

張竹君說，這59名警員全部被視為密切接觸者，其中4人有流鼻水、喉痛或腹瀉症狀。

由於確診的員警曾在港島多區執行任務，因此，有關部門也正在追蹤其他密切接觸者。

另據公布，本地確診感染武漢肺炎者中，至今有兩人死亡，6人治癒出院。