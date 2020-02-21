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湖北山東浙江3省監獄染武漢肺炎 確診505例

中央社 / 台北21日電

中國大陸湖北、山東、浙江傳出監獄感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情。中國司法部監獄管理局負責人何平今天證實，上述3省共有5個監獄傳出疫情，共505人確診，目前沒有重症病例。

他也提到，上述監獄主管幹部均遭問責、免職，中國司法部先後也已派出28個督導組，由廳局領導帶隊赴各地監獄系統開展督查。另據澎湃新聞報導，中共中央政法委近日也組成調查組，前往山東省調查監獄疫情。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，何平在回答關於湖北、山東、浙江等地監獄疫情的相關提問時，作上述表示。

他說，截至2月20日深夜12時，湖北、山東、浙江3個省、5個監獄發生受刑人感染疫情，目前這5座監獄沒有重症病例，也沒有死亡病例。

何平表示，這5座監獄分別是湖北武漢女子監獄確診230例；湖北省漢津監獄確診41例，疑似9例；湖北省未成年犯管教所疑似1例；山東省任城監獄確診200例，疑似10例；浙江省十里豐監獄確診34例，以上都是輸入型病例。

他說，接下來會全面排查入監幹警職工生活軌跡，嚴防將傳染病源帶到監管場所，並嚴格封閉隔離，實行全封閉管理，及時實施醫療救治，確保第一時間入院治療，並加強受刑人心理疏導，組織受刑人撥打親情電話和開展視訊會見等。

何平也表示，中國司法部已先後派出28個督導組，由廳局領導帶隊赴各地監獄系統開展督查，並嚴格追責問責。

根據他公布的究責名單，山東省任城監獄因防控不力發生較大範圍的疫情，省司法廳黨委書記、廳長兼監獄局黨委書記等8名領導幹部被免職。

湖北省武漢女子監獄則因發生較大範圍疫情，監獄長被免職；湖北沙洋漢津監獄一名幹警因未如實報告生活軌跡，被給予嚴重警告處分；浙江省十里豐監獄因發生疫情，監獄長和政委被免職，公安機關對涉事幹警以涉嫌妨害傳染病防治犯罪立案調查。

澎湃新聞則報導，經中共中央批准，近日，中央政法委組成調查組，由中央政法委副秘書長雷東生任組長，中央政法委、最高人民檢察院、公安部、司法部有關負責人員參加，赴山東省就任城監獄新冠肺炎疫情有關情況進行全面調查。

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