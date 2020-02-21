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新冠肺炎以來首例 甘肅調降防疫應變級別

中央社 / 台北21日電

中國甘肅省衛生健康委員會官網今天公告稱，依據相關法令與疫情狀況，自下午2時起，將當地「新冠肺炎疫情防控應急響應級別」由一級應急響應調整為省級三級應急響應。

中國大陸為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），1月下旬起各地陸續啟動重大突發公共衛生事件一級響應，並在1月29日達到31個省區市全面發布。截至發稿，甘肅是率先調降級別的省分。

甘肅衛健委公告稱，這項決定是「根據國家有關法律法規規定和甘肅省新冠肺炎疫情發展形勢，經省政府研究決定」。而根據官方公布的疫情資料，截至目前，甘肅省累計確診病例91人、治癒71人、累計死亡2人。

據中新網報導，甘肅省政府副秘書長祁建邦20日受訪時表示，甘肅疫情成長態勢放緩，新增病例呈現下降趨勢，農村未發生疫情擴散，疫情分佈相對集中，治癒率較高。

除此之外，甘肅衛健委今天也公告，自20日起，全省實施按縣區分級分類防控措施，確保疫情防控與經濟社會發展齊行並進。

公告稱，按照當前疫情發生的實際情況和可能的發展態勢，將全省87個縣市區（含甘肅礦區），14天內有無新增確診病例數、14天內有無聚集性疫情、累計確診病例數，進行綜合風險評估，劃分為低風險區、中風險區、高風險區三類。

公告指出，省內縣市區若無確診病例，或連續14天無新增確診病例即為低風險區；14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情，則為中風險區；累計確診病例超過50例，14天內有聚集性疫情則為高風險區。

公告顯示，截至19日午夜12時，甘肅省低風險區有75個、中風險區12個，無高風險區。

新冠肺炎 COVID-19

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