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台南市將軍區發生槍擊命案！一死一重傷 槍嫌逃逸

17年前「抗煞」結緣 雙警夫妻衝防疫一線

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電
王磊在防疫卡點值勤。 取材自華西都市報
王磊在防疫卡點值勤。 取材自華西都市報

四川資陽的王磊與張英是一對警察夫妻，育有一名12歲女兒，兩人在2003年抗擊SARS時結援，最終結為夫妻。如今，兩人雙雙奔赴新冠肺炎抗疫第一線，王磊表示，對他來說又是一種神聖的責任，「使命的召喚吧，我有義務衝在前面」。

華西都市報報導，2003年SARS期間，王磊是資陽市巡警支隊民警，疫情發生後，他成為資陽第一批也是唯一一批在高速卡口隔離點執勤的四名民警之一。「當時我在前線，她在後方，有時間就會給我送吃的、穿的，感覺很暖心。」王磊說，也正是從那時起，兩人相識、相知、相愛，並最終結為夫妻，2007年，可愛的女兒出生。

新冠疫情發生後，王磊一方面要承擔事故預防、覆核、處置和群眾接訪等工作，另一方面要參與基層大隊的路面抗疫勤務。而妻子張英所在的資陽市公安局拘戒所實施全封閉式管理，為減少人員流動，實行15天一輪班勤務，吃住全在單位。

王磊說，由於夫妻倆都是警察，女兒白天只好由爺爺奶奶照看，晚上妻子下班後再接回來。「從小到大，我基本沒怎麼照顧過她，感覺很虧欠。」

疫情發生後，妻子也需要值班，每當女兒打來電話告知家裡情況、詢問爸媽什麼時間能回家時，王磊只能平靜地安慰女兒：「快了、快了，爸爸忙完單位的工作馬上回來。」不過女兒畢竟已經12歲，有時也會忍不住小聲責怪。

王磊強調，還有很多像他這樣的「雙警」家庭，他們只是盡了一名警察的義務，談不上偉大，只希望疫情早日結束。

對於未來，王磊計畫等女兒小學畢業時，一家人到北京旅遊，既是完成女兒的心願，也是補償自己作為一名父親的虧欠。

新冠肺炎 COVID-19

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