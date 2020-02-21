14省市「0新增」後疫情反彈 湖北以外又增258例

中國19日創新冠肺炎疫情爆發以來最佳紀錄，共有14個省市單日確診病例「0新增」，就在各界以為疫情趨緩之際，根據國家衛健委公布的20日數據，全中國除湖北以外地區新增確診病例258例，較19日只有45例，出現反彈情況。值此疫情仍然嚴峻時刻，黑龍江省會哈爾濱發布對四個主城區實施一體化管理，封閉與其他區縣（市）的所有出入口，防控疫情。此外，北京復興醫院則傳出院內感染，有8名醫護人員、9名清潔人員、19名患者及其家屬確診染病。

觀察者網報導，據統計，多地19日無新增確診病例，其中，西藏、澳門和青海的「0新增」持續了21天、15天和14天，新增確診病例最多的為四川和黑龍江，連續兩天為6例，湖北以外呈現16天下降態勢，中國媒體紛紛分析這是疫情趨緩。但衛健委今天公布的統計數字，2月20日0-24時全國除湖北以外地區新增確診病例258例，出現反彈。讓不少以為疫情向好的民眾心情又變得沉重。

根據微信公眾號「長安街知事」披露，哈爾濱市目前正處於疫情流行期，形勢十分嚴峻。與中國其他地方逐漸放鬆管控形成鮮明對比的是，哈爾濱19日發布對四個主城區實施一體化管理，實施嚴格的交通管制，所有車輛、人員不得隨意出入。

此外，北京復興醫院的院內感染嚴重，該院累計報告核酸檢測陽性病例達36例，共有8名醫護人員、9名清潔人員、19名患者及其家屬確診。復興醫院院長李東霞表示，對於院內發生聚集性病例事件，「我作為院長深感內疚，也十分自責。」

李東霞說，院內總體秩序和醫護人員狀態良好。17日至19日對南住院樓內全部501人進行咽拭子採樣，核酸檢測結果均為陰性。

而原先預定21日復工的湖北省及武漢市20日宣布再延後復工日，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部發出公告表示，疫情形勢仍嚴峻複雜，為鞏固疫情防控效果、阻斷疫情傳播，湖北省企業不早於3月10日24時前復工，學校延後開學。