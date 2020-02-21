快訊

再增48例確診！南韓染新冠肺炎人數達204人

5G頻譜位置結標！中華電信20.8億元搶下「黃金魚肚」

14省市「0新增」後疫情反彈 湖北以外又增258例

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電

中國19日創新冠肺炎疫情爆發以來最佳紀錄，共有14個省市單日確診病例「0新增」，就在各界以為疫情趨緩之際，根據國家衛健委公布的20日數據，全中國除湖北以外地區新增確診病例258例，較19日只有45例，出現反彈情況。值此疫情仍然嚴峻時刻，黑龍江省會哈爾濱發布對四個主城區實施一體化管理，封閉與其他區縣（市）的所有出入口，防控疫情。此外，北京復興醫院則傳出院內感染，有8名醫護人員、9名清潔人員、19名患者及其家屬確診染病。

觀察者網報導，據統計，多地19日無新增確診病例，其中，西藏、澳門和青海的「0新增」持續了21天、15天和14天，新增確診病例最多的為四川和黑龍江，連續兩天為6例，湖北以外呈現16天下降態勢，中國媒體紛紛分析這是疫情趨緩。但衛健委今天公布的統計數字，2月20日0-24時全國除湖北以外地區新增確診病例258例，出現反彈。讓不少以為疫情向好的民眾心情又變得沉重。

根據微信公眾號「長安街知事」披露，哈爾濱市目前正處於疫情流行期，形勢十分嚴峻。與中國其他地方逐漸放鬆管控形成鮮明對比的是，哈爾濱19日發布對四個主城區實施一體化管理，實施嚴格的交通管制，所有車輛、人員不得隨意出入。

此外，北京復興醫院的院內感染嚴重，該院累計報告核酸檢測陽性病例達36例，共有8名醫護人員、9名清潔人員、19名患者及其家屬確診。復興醫院院長李東霞表示，對於院內發生聚集性病例事件，「我作為院長深感內疚，也十分自責。」

李東霞說，院內總體秩序和醫護人員狀態良好。17日至19日對南住院樓內全部501人進行咽拭子採樣，核酸檢測結果均為陰性。

而原先預定21日復工的湖北省及武漢市20日宣布再延後復工日，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部發出公告表示，疫情形勢仍嚴峻複雜，為鞏固疫情防控效果、阻斷疫情傳播，湖北省企業不早於3月10日24時前復工，學校延後開學。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

繼山東、浙江後 湖北也爆監獄集體感染

湖北省委書記應勇談疫情：絕不能讓真相穿鞋時 謠言滿世界跑

湖北更正新冠肺炎通報 新增監獄確診220例

新冠肺炎中國新增確診病例 湖北以外不降反升

相關新聞

繼西藏之後 青海確診病患通通出院、患者清零

今日上午10時20分，青海省最後兩例感染新冠肺炎患者從省第四人民醫院出院，至此收住在該院的15例患者全部出院。青海省累計...

四川一名新冠肺炎患者治癒後10天 二度發病

新冠肺炎疫情持續，四川成都一名染病患者在治癒後出院回家隔離，然而在隔離10天之後卻再度發病，二次感染新冠病毒。目前相關機...

全球疫情地圖／義大利新增1例確診案例、南韓再增48例確診累計204例

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

廬山、麗江等部分景區逐步解封 遊客最多不超過3000人

隨著新冠肺炎疫情逐漸得到控制，除了湖北以外的部分景區逐步解封，首批包括5A級景區江西武功山、廬山等景區陸續恢復開放，但不提倡大規模出遊，武功山更是暫時限制每日3000至5000人。此外，成都洛帶古鎮景區20日也宣布恢復開放，暫定同一時段核心景區內承載遊客量最多不超過3000人。

習近平、文在寅熱線 稱中韓抗疫「守望相助、同舟共濟」

中國國家主席習近平昨應約與南韓總統文在寅通電話，習近平向文在寅表示，在中國人民抗擊新冠肺炎疫情的特殊時刻，文在寅專門來電表達慰問支持，就深化雙邊關係交換意見，體現中韓作為近鄰守望相助、同舟共濟的友好情誼。而鑑於疫情在中國及日本擴大，習近平4月訪問日本將推遲可能性升高。

14省市「0新增」後疫情反彈 湖北以外又增258例

中國19日創新冠肺炎疫情爆發以來最佳紀錄，共有14個省市單日確診病例「0新增」，就在各界以為疫情趨緩之際，根據國家衛健委公布的20日數據，全中國除湖北以外地區新增確診病例258例，較19日只有45例，出現反彈情況。值此疫情仍然嚴峻時刻，黑龍江省會哈爾濱發布對四個主城區實施一體化管理，封閉與其他區縣（市）的所有出入口，防控疫情。此外，北京復興醫院則傳出院內感染，有8名醫護人員、9名清潔人員、19名患者及其家屬確診染病。

成都出現治癒出院10日又二度染疫

新冠肺炎確診患者，治癒後可能重複發病！成都市公共衛生臨床醫療中心證實，一名新冠肺炎治癒患者出院，回家隔離的第10天，複檢...

香港首見計程車司機確診 女收銀員曾接待染疫警

香港昨天三宗確診肺炎病例，除一名警員外，另外2宗確診病例分別是38歲女收銀員及58歲男計程車司機，確診的58歲計程車司機是香港首現計程車司機染病。

繼山東、浙江後 湖北也爆監獄集體感染

繼山東、浙江之後，湖北也爆監獄集體感染。湖北省監獄管理局證實，截至21日湖北省監獄系統共有新冠肺炎確診病例271例。其中...

影／中研院合成瑞德西韋 若要量產須美授權

新冠肺炎疫情持續，我政府邀集國衛院等多個單位合成有望治療武漢肺炎的藥物瑞德西韋。中研院化學所平均約25歲的七人團隊，花14天日夜趕工，昨天宣布合成瑞德西韋，是百毫克級，純度達97%。

陸中科院：新冠病毒不會透過皮膚侵入人體

大陸中國科學院研究指出，從新冠肺炎病毒傳播途徑和致病機制實驗證明，新冠病毒不會透過皮膚傳播。

新冠肺炎怪病例！痰咽檢測陰性 糞便為陽性

浙江舟山市男子疑似染上新冠肺炎，離奇的是他的糞便病毒檢測陽性，痰咽拭子檢測陰性，無臨床表現，根據新冠肺炎診療方案，不符合疑似病例和確診病例診斷標準。

熱門新聞

全球疫情地圖／義大利新增1例確診案例、南韓再增48例確診累計204例

我又增兩新冠肺炎確診者 24例的女兒、孫女中鏢

延遲婚期抗疫 武漢醫生彭銀華染疫離世

失聯3天終於找到！新北管永安在淡水被警查獲

火速鎖定白牌車司機感染源 陳其邁千字文透露幕後祕辛

30天內去過日韓 納入健保卡旅遊史提示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。