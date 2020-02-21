習近平、文在寅熱線 稱中韓抗疫「守望相助、同舟共濟」

中國國家主席習近平昨應約與南韓總統文在寅通電話，習近平向文在寅表示，在中國人民抗擊新冠肺炎疫情的特殊時刻，文在寅專門來電表達慰問支持，就深化雙邊關係交換意見，體現中韓作為近鄰守望相助、同舟共濟的友好情誼。而鑑於疫情在中國及日本擴大，習近平4月訪問日本將推遲可能性升高。

南韓新任駐武漢總領事姜承錫昨天凌晨搭乘韓方對中國援助物資的包機抵達武漢履新。中國外交部發言人耿爽指出，中方表示歡迎，韓方有關安排是對中方抗擊疫情的積極支持。

耿爽說，疫情發生以來，文在寅等韓方政要表示，中韓兩國是近鄰，鄰居間面對困難應當相互支持、相互幫助。韓方將不遺餘力提供支援和配合，與中方共同應對挑戰。

另據共同社報導，中日政府原定月底在東京召開的「經濟夥伴關係磋商」副部長級會議，已決定延期。報導引述多名外交消息人士透露，雙方原計畫在副部級會議上就習近平訪日之際達成共識的成果具體交換意見，是習近平訪日前磋商中最重要的會議。