快訊

再增48例確診！南韓染新冠肺炎人數達204人

5G頻譜位置結標！中華電信20.8億元搶下「黃金魚肚」

習近平、文在寅熱線 稱中韓抗疫「守望相助、同舟共濟」

世界日報 / 記者呂佳蓉戴瑞芬／北京21日電
習近平翰文在寅通話，談到守望相助抗疫。 新華社資料照
習近平翰文在寅通話，談到守望相助抗疫。 新華社資料照

中國國家主席習近平昨應約與南韓總統文在寅通電話，習近平向文在寅表示，在中國人民抗擊新冠肺炎疫情的特殊時刻，文在寅專門來電表達慰問支持，就深化雙邊關係交換意見，體現中韓作為近鄰守望相助、同舟共濟的友好情誼。而鑑於疫情在中國及日本擴大，習近平4月訪問日本將推遲可能性升高。

南韓新任駐武漢總領事姜承錫昨天凌晨搭乘韓方對中國援助物資的包機抵達武漢履新。中國外交部發言人耿爽指出，中方表示歡迎，韓方有關安排是對中方抗擊疫情的積極支持。

耿爽說，疫情發生以來，文在寅等韓方政要表示，中韓兩國是近鄰，鄰居間面對困難應當相互支持、相互幫助。韓方將不遺餘力提供支援和配合，與中方共同應對挑戰。

另據共同社報導，中日政府原定月底在東京召開的「經濟夥伴關係磋商」副部長級會議，已決定延期。報導引述多名外交消息人士透露，雙方原計畫在副部級會議上就習近平訪日之際達成共識的成果具體交換意見，是習近平訪日前磋商中最重要的會議。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

武漢封城引爭議 官員：習近平指示

習近平、文在寅熱線 稱中韓抗疫守望相助

習近平可能延後訪日

文在寅與習近平通電話 商討聯手新冠肺炎抗疫

相關新聞

繼西藏之後 青海確診病患通通出院、患者清零

今日上午10時20分，青海省最後兩例感染新冠肺炎患者從省第四人民醫院出院，至此收住在該院的15例患者全部出院。青海省累計...

四川一名新冠肺炎患者治癒後10天 二度發病

新冠肺炎疫情持續，四川成都一名染病患者在治癒後出院回家隔離，然而在隔離10天之後卻再度發病，二次感染新冠病毒。目前相關機...

全球疫情地圖／義大利新增1例確診案例、南韓再增48例確診累計204例

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

廬山、麗江等部分景區逐步解封 遊客最多不超過3000人

隨著新冠肺炎疫情逐漸得到控制，除了湖北以外的部分景區逐步解封，首批包括5A級景區江西武功山、廬山等景區陸續恢復開放，但不提倡大規模出遊，武功山更是暫時限制每日3000至5000人。此外，成都洛帶古鎮景區20日也宣布恢復開放，暫定同一時段核心景區內承載遊客量最多不超過3000人。

習近平、文在寅熱線 稱中韓抗疫「守望相助、同舟共濟」

中國國家主席習近平昨應約與南韓總統文在寅通電話，習近平向文在寅表示，在中國人民抗擊新冠肺炎疫情的特殊時刻，文在寅專門來電表達慰問支持，就深化雙邊關係交換意見，體現中韓作為近鄰守望相助、同舟共濟的友好情誼。而鑑於疫情在中國及日本擴大，習近平4月訪問日本將推遲可能性升高。

14省市「0新增」後疫情反彈 湖北以外又增258例

中國19日創新冠肺炎疫情爆發以來最佳紀錄，共有14個省市單日確診病例「0新增」，就在各界以為疫情趨緩之際，根據國家衛健委公布的20日數據，全中國除湖北以外地區新增確診病例258例，較19日只有45例，出現反彈情況。值此疫情仍然嚴峻時刻，黑龍江省會哈爾濱發布對四個主城區實施一體化管理，封閉與其他區縣（市）的所有出入口，防控疫情。此外，北京復興醫院則傳出院內感染，有8名醫護人員、9名清潔人員、19名患者及其家屬確診染病。

成都出現治癒出院10日又二度染疫

新冠肺炎確診患者，治癒後可能重複發病！成都市公共衛生臨床醫療中心證實，一名新冠肺炎治癒患者出院，回家隔離的第10天，複檢...

香港首見計程車司機確診 女收銀員曾接待染疫警

香港昨天三宗確診肺炎病例，除一名警員外，另外2宗確診病例分別是38歲女收銀員及58歲男計程車司機，確診的58歲計程車司機是香港首現計程車司機染病。

繼山東、浙江後 湖北也爆監獄集體感染

繼山東、浙江之後，湖北也爆監獄集體感染。湖北省監獄管理局證實，截至21日湖北省監獄系統共有新冠肺炎確診病例271例。其中...

影／中研院合成瑞德西韋 若要量產須美授權

新冠肺炎疫情持續，我政府邀集國衛院等多個單位合成有望治療武漢肺炎的藥物瑞德西韋。中研院化學所平均約25歲的七人團隊，花14天日夜趕工，昨天宣布合成瑞德西韋，是百毫克級，純度達97%。

陸中科院：新冠病毒不會透過皮膚侵入人體

大陸中國科學院研究指出，從新冠肺炎病毒傳播途徑和致病機制實驗證明，新冠病毒不會透過皮膚傳播。

新冠肺炎怪病例！痰咽檢測陰性 糞便為陽性

浙江舟山市男子疑似染上新冠肺炎，離奇的是他的糞便病毒檢測陽性，痰咽拭子檢測陰性，無臨床表現，根據新冠肺炎診療方案，不符合疑似病例和確診病例診斷標準。

熱門新聞

全球疫情地圖／義大利新增1例確診案例、南韓再增48例確診累計204例

我又增兩新冠肺炎確診者 24例的女兒、孫女中鏢

延遲婚期抗疫 武漢醫生彭銀華染疫離世

失聯3天終於找到！新北管永安在淡水被警查獲

火速鎖定白牌車司機感染源 陳其邁千字文透露幕後祕辛

30天內去過日韓 納入健保卡旅遊史提示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。