廬山、麗江等部分景區逐步解封 遊客最多不超過3000人

隨著新冠肺炎疫情逐漸得到控制，除了湖北以外的部分景區逐步解封，首批包括5A級景區江西武功山、廬山等景區陸續恢復開放，但不提倡大規模出遊，武功山更是暫時限制每日3000至5000人。此外，成都洛帶古鎮景區20日也宣布恢復開放，暫定同一時段核心景區內承載遊客量最多不超過3000人。

綜合新京報、澎湃新聞報導，攜程全球玩樂平台發布首批「知名景區開放時間表」，根據景區公布的信息，西湖、夫子廟、玄武湖、千佛山景區、柯岩風景區、兜率天景區、新昌大佛寺景區、魯迅故里景區、古堰畫鄉景區、雲和梯田景區、中山陵風景區、雨花颱風景區、南京城牆景區、龍虎山、周莊、神仙居等20多家知名景區於20日前開放。

攜程方面表示，從平台售票的8000多家國內景區看，目前開放的景區比例還非常低，但隨著疫情得到控制，預計接下來會有更多景區加入開放行列。

從江西省文化和旅遊廳獲悉，從19日起，江西省內龍虎山、武功山、婺源、大覺山、廬山等景區陸續恢復開放。

江西省省政府近日召開有效應對疫情推動商貿文旅產業適宜性發展專題調度會，要求在強化疫情防控的同時，分類、分區、分步投進景區開放，首先有序開放該省明確的疫情風險等級「輕」和「較輕」區域內的旅遊景區，大力倡導「出遊為健康，健康才出遊」，暫時不提倡不組織大規模的團隊出遊。

成都洛帶古鎮景區20日宣布恢復開放，開放區域為洛帶古鎮核心景區場館外公共區域、濕地公園、洛帶公園、中國藝庫、博客小鎮除場館外所有公共區域。據公告，遊客進入景區前，遊客要規範佩戴口罩，自覺排隊掃碼登記，主動配合測量體溫。

另據雲南發布消息，麗江市文化和旅遊局20日發布麗江市旅遊行業全面恢復營業的通告，通告稱，自當日起，全市旅遊行業面向雲南省內、國內疫情防控低風險地區開放，全市旅遊行業全面恢復營業，包括麗江古城、玉龍雪山等世界知名景區。