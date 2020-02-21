疑武漢自訂冠狀病毒上報標準 延誤初期疫情防控

2019冠狀病毒疾病最初在湖北省武漢市爆發，並快速蔓延。近日媒體報導，武漢市衛健委最初提出一份嚴格的「標準」篩選上報病例，許多症狀明顯的人不符標準，延誤醫治，並傳染給更多人。

中國青年報20日報導，1月16日，中國國家衛健委發布第一版國家級診療方案，制定了武漢肺炎的確診標準。但在此之前，武漢作為疫源區，由中國國家衛健委第一批專家組成員與湖北當地專家組共同制定，「日期大概在1月3日前後」。

但也約在1月3日前後，武漢許多醫院都收到了武漢市衛健委的「不明原因的病毒性肺炎入排標準」，按照這份標準規定，患者要具備流行病學史和臨床表現。

流行病學史有4條，包括曾到過華南海鮮市場，或與其中工作人員、動物有接觸史的人，以及與確診患者接觸過的人。

至於臨床表現，也分4條，包括發熱大於攝氏38度、具有肺炎的影像學特徵、白血球或淋巴細胞數量降低、抗菌藥物治療3天無效者。

依武漢衛健委的標準，患者需要同時滿足4條臨床表現，再滿足流行病學史4條之一，才會被納入檢測。被納入之後，患者還需要做其他病毒及細菌性肺炎檢測，最終才能上報確診。

但國家衛健委專家組成員表示，他們並未制定這樣的標準。中國國家衛健委第一批專家組一位成員說：「這個標準是武漢後來加進去的」。

報導引武漢化名井坤的醫師表示，1月3日的醫院會議結束後，重症醫學科馬上開闢出10多張隔離病床，從第一位患者入住開始，不到3天時間就已經滿床。

許多病人並沒有華南海鮮市場的接觸史，但井坤認為，「他們的臨床表現太獨特了，毫無疑問就是這個病」，於是不顧「標準」把這十幾例全部上報給了醫務處和院感辦。

這些病患不符合「標準」，但他們太像了：大部分人都處在昏迷中，脖子上插著氣管，有的人甚至上了葉克膜（ECMO），躺在床上一動不動，肺部電腦斷層掃描（CT）影像「全是白的」。

但是，這十幾名病人沒有一個被定義為「不明原因的病毒性肺炎病例」，也就是後來的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），這些不符標準的患者在外面遊蕩、或在醫院傳染給更多醫護人員。

井坤無視「標準」上報病例的事情很快有了迴響，是來自一位院領導的「嚴厲批評」，「嫌我們報太多」。

另一化名李夏的醫師也有類似經歷。他所在的醫院1月4日湧進102名發熱病患，到1月15日，一天就有261個發熱病人湧進了醫院的急診。這些多到沒地方坐的病人，很難被報送至武漢的疾控部門。

李夏說，「嚴格得不得了，根本沒有一個符合入排標準的」。雖然有醫師向醫院領導提出過疑問，但沒有得到回應。

這樣做的「成果」，據武漢市衛健委通報，1月11日至1月15日之間，連續無新增病例。

至於武漢市為何比國家衛健委多了一份不明原因的病毒性肺炎入排標準，武漢市衛健委沒有答覆。