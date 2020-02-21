香港首見計程車司機確診 女收銀員曾接待染疫警

香港昨天三宗確診肺炎病例，除一名警員外，另外2宗確診病例分別是38歲女收銀員及58歲男計程車司機，確診的58歲計程車司機是香港首現計程車司機染病。

明報報導，58歲計程車司機，居於元朗新田石湖圍，2月8日起出現發燒和咳嗽，在潛伏期內無外遊，同住的妻子及兒子無出現病徵，將被安排接受檢疫。由於該司機發病時曾開工，全程戴口罩；醫師表示，計程車密閉空間確實有播毒風險，但若乘客有戴口罩、洗手及車程短，相信感染風險不高。

報導指出，計程車司機目前在北區醫院留院，早前曾發燒兩星期，暈倒入院。

計程車司機黃先生形容計程車司機是高危行業，甚麼客人也有機會接載，口罩也未必能完全防範，但為了賺錢支付車租，也要繼續工作。他說，曾接載從內地回港，但又不願戴口罩的乘客，亦有客人咳嗽又在車上嘔吐，但由於拒載犯法，只能落客後用漂白水消毒車廂、用酒精噴霧消毒。

香港電台報導，有計程車司機認為戴口罩開工都未能完全防範，亦有司機表示，口罩不足便不會開工。有計程車業界指，前線司機要載客，只能做好個人及車廂生防疫。

另據報導，第67宗確診個案的38歲女子與丈夫及兒子居於秀茂坪曉暉閣曉麗苑，在油塘大本型一粥麵任職收銀員，本月10日發燒咳嗽，10日和14日兩次求醫，前日入住聯合醫院，昨日確診。2月10日之後沒有上班，一直有戴口罩。防護中心正向食肆跟進其他員工情況。

香港01報導，確診男警員也經常到「一粥麵」，兩人相隔約一星期發病。