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湖北更正新冠肺炎通報 新增監獄確診220例

中央社 / 台北21日電

在山東、浙江今日傳出監獄群聚感新冠肺炎後，湖北省衛生健康委員會今天首度撤下已發布的疫情通報，官網下午1時許發出訂正說明，宣布20日新增監獄感染確診病例220例、疑似病例10例。

訂正說明稱，目前，湖北省監獄沒有接入傳染病疫情網路報告系統，20日晚間接到監獄部門手工報卡後，經認真審核確認，截至2月20日午夜，監獄部門報告的271例新冠肺炎確診病例中，有51例前期已納入相關地區統計並公布，其餘220例確診病例和10例疑似病例現納入2月20日疫情資料進行公布。

通報稱，湖北20日新增確診病例數由411例訂正為631例，累計確診病例數由6萬2442例訂正為6萬2662例；新增疑似病例數由1269例訂正為1279例，現有疑似病例數由4084例訂正為4094例。

中國大陸今天通報新冠肺炎疫情，首度出現中央與地方新增確診病例數字不一致的狀況。國家衛健委官網上午公布疫情通報後，湖北衛健委官網突然把今天的疫情通報撤下。

湖北衛健委官網今早7時許發布疫情通報稱，2月20日，全省新增2019冠狀病毒疾病確診病例411例。其中，武漢市319例、黃石市7例、十堰市13例、襄陽市3例、宜昌市4例、荊州市7例、荊門市6例、鄂州市5例、孝感市17例、黃岡市17例、隨州市4例、恩施州1例、仙桃市1例、天門市4例、潛江市3例，咸寧市和神農架林區0例。

隨後，國家衛健委官網上午9時許發布疫情通報稱，2月20日，大陸31個省市區新增確診病例889例，其中湖北省新增確診病例631例，武漢市319例。

經比對，國家衛健委與湖北衛健委今日疫情通報，只有在湖北20日新增確診數出現兩個版本：國家衛健委通報631例，湖北衛健委通報411例。這也使得媒體報導指湖北以外地區20日新增確診病例暴增，首度多於湖北。

湖北以外新增確診病例暴增，主要是山東任城監獄通報207人染病，浙江十里豐監獄也有34人確診。

湖北訂正今日疫情通報後，全省新增監獄確診病例220例，已經超越山東。

新冠肺炎 COVID-19

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