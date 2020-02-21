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談疫情轉折點 中國官員：出現積極向好趨勢

中央社 / 北京21日電

針對武漢肺炎新冠病毒疫情防控趨勢，中國國家衛健委官員今天表示，當前疫情可概括為「4個下降、一個增加、部分省分零報告」，顯示全中國總體趨勢向好，爆發趨勢得到控制。

中國國務院新聞辦公室今天舉行「科技創新支撐疫情防控」記者會，國家衛生健康委員會副主任曾益新在回答媒體提問時，作上述表示。

他指出，一是「全國」新增確診病例總數在逐步下降，目前全中國每日新增確診從2月12日最高峰1萬5152例，下降至20日的900例以內；二是湖北省「以外其他省分」每日新增確診從最高峰2月3日的890例，下降到20日的300例以內，即258例。

三是湖北武漢「以外的其他地級市」每日新增確診從最高峰2月12日的1404例，下降到20日的400例以內；第四是「武漢」每日新增確診從最高峰2月13日的3910例，下降到20日的400例以內。

至於「一個增加」，曾益新說，自2月18日起，全中國新增治癒出院病例數快速增加，已連續3天超過新增確診數，其中20日的差距值是1220例；30個省分和新疆生產建設兵團的新增出院病例數，都大於或等於新增確診數。「這充分釋放了疫情好轉的信號」。

此外，部分省分「零報告」。他指出，新增病例零報告的省分逐漸增多，截至20日，已有西藏、內蒙古、遼寧等14個省分和新疆生產建設兵團，無新增確診病例報告；青海連續15天，遼寧、貴州、甘肅、新疆等4個省分連續4天零報告。

另一個觀察點是「疑似病例存量」正加速消化。曾益新說，除湖北以外，其他省分新增疑似病例逐日下降，從最高峰2月6日的2211例、降到20日的335例；全國每天尚在醫學觀察人數從最高峰7日的19萬人，降到19日的12萬人。

曾益新指出，從這些統計數據可看出，當前全國總體趨勢向好，疫情爆發的趨勢得到控制，已有部分省市出現新確診病例的零增長；「但是湖北省和武漢市的新增死亡病例還比較多，仍要高度重視」。

新冠肺炎 COVID-19

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