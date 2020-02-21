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新冠肺炎怪病例！痰咽檢測陰性 糞便為陽性

世界日報 / 中國新聞組╱北京21日電

浙江舟山市男子疑似染上新冠肺炎，離奇的是他的糞便病毒檢測陽性，痰咽拭子檢測陰性，無臨床表現，根據新冠肺炎診療方案，不符合疑似病例和確診病例診斷標準。

澎湃新聞報導，劉姓男子與妻女春節前回山東過年，2月2日返回舟山，4日社區工作人員告知作為市外返舟人員須居家醫學觀察14天。14日劉姓男子因出現咳嗽症狀，經社區幹部同意後，自行駕車到舟山醫院就診。15日，痰咽拭子標本檢測結果新冠病毒核酸陰性，16日痰液標本檢測再次陰性，糞便標本檢測新冠病毒核酸陽性，已被送至定點醫院隔離治療。

報導另指出，香港大學公共衛生學院新發傳染病國家重點實驗室管軼教授、廣西醫科大學胡艷玲教授，18日在預印本網站bioRxiv（未經同行評議）發表論文「中國南方馬來穿山甲2019-nCoV相關冠狀病毒的鑒定」，研究發現的多種穿山甲冠狀病毒譜系及其與2019-nCoV(2019新型冠狀病毒)相似，應該考慮將穿山甲視作這次新型冠狀病毒的潛在中間宿主，並應將其從菜市場上清除，以防止人畜共患傳播。

另據長江日報報導，最新的第六版新冠肺炎診療方案增加磷酸氯和阿比多爾兩種藥。據了解，磷酸氯的同類藥羥氯在漢進行了臨床試驗，初步效果明顯；李蘭娟院士推薦過的阿比多爾已經在新冠肺炎治療中較多使用。

另據中國政府網報導，國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強20日主持召開領導小組會議。會議指出，要貫徹落實總書記習近平重要講話，高度重視對醫務人員保護、關心、愛護，加強各方面支持保障，加快應用臨床有效藥物救治患者，在做好疫情防控同時推動有序復工復產。

新冠肺炎 COVID-19

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