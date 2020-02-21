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新冠肺炎中國新增確診病例 湖北以外不降反升

中央社 / 台北21日電

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，20日新增新冠肺炎確診病例889例，新增死亡病例118例。自疫情爆發至20日午夜，累計確診7萬5465例，累計死亡2236例。

中國大陸各地實行嚴格的防控隔離，原本初見成效，湖北省以外地區19日新增確診病例僅45例，連續16天呈下降態勢，但這項紀錄今天宣告終止。

據通報，湖北以外地區的新增確診病例，20日暴增至478例，比湖北通報的411例還多。

據通報，2月20日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增2019冠狀病毒疾病確診病例889例，新增死亡病例118例（湖北115例，浙江、重慶、雲南各1例），新增疑似病例1614例。

20日新增治癒出院病例2109例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬8804人，重症病例減少231例。

自2019年12月疫情爆發至2月20日午夜，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例5萬4965例，累計治癒出院病例1萬8264例，累計死亡病例2236例，累計報告確診病例7萬5465例，現有疑似病例5206例。累計追蹤到密切接觸者60萬6037人，尚在醫學觀察的密切接觸者12萬0302人。

據通報，香港特別行政區累計確診68例，包含出院5例、死亡2例；澳門特別行政區10例，包含出院6例。

新冠肺炎 COVID-19

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