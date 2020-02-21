香港一警察感染新冠肺炎 曾參加60人派對

香港昨天新增3名新冠肺炎確診病例，其中一人是駐守北角警署的鎮暴警察，他18日感冒還去參加一場警務人員退休派對，共涉及60人。香港警方已展開調查，下令密切接觸人員居家檢疫。

星島日報報導，這名48歲的許姓警員有慢性病，潛伏期間沒有外遊，住在油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍。他18日起出現發燒和咳嗽，隔天到觀塘社區健康中心求診，其深喉唾液樣本證實對新型2019冠狀病毒呈陽性反應，已送往聯合醫院住院接受隔離；他的妻子及岳母均出現病徵同被送院治療。

報導稱，許男本來是北角警署軍裝巡邏小隊警員，近期調到東區防暴第三梯隊，日常駐守北角及柴灣。他本週17、18日都沒上班，18日曾看過中醫，指其感冒，當日晚間出席西環明星酒家五圍60人的飯局，同場有榮退指揮官及香港仔分區警員等。

香港警方今晨通報證實這起案例，並表示積極配合衛生署進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員過去14日的工作紀錄和執勤表等資料。

通報稱，根據衛生署的專業意見，鑑於許男於18日出現病徵，警隊正積極追查患病同事過往14日，即2月4至18日的工作和生活記錄，包括經常出沒的地點，是否與市民有接觸或參與私人聚會等。

根據警方初步資料，該警員在2月4至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行警務工作。

此外，警員18日晚曾在西環一家餐廳與另外59名警務人員聚餐。根據衛生署的專業意見，該59名人士被界定為密切接觸者，須接受檢疫。

據通報，這59名密切接觸者當中，有36人於昨晚在香港仔分區執勤。警方得悉後，已經立刻安排所有同事立即停止警務工作，避免與市民接觸，回家等候檢疫安排。

另外23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科。警方已經聯絡所有人士，避免與公眾接觸，回家等候檢疫安排。

通報稱，根據衛生署的專業意見，與該警員一同駐守東區警區的防暴隊人員，現階段不界定為密切接觸者。基於公共衛生考慮，警方已經立刻要求相關同事在家自行檢疫，避免與市民接觸。

據報導，新冠肺炎疫情持續蔓延，香港20日新增3個本地感染源頭不明的確診病例及一個疑似病例，累計確診病例增加至68例。

另外兩個確診病例，一名是油塘大本營商場「一粥麵」做收銀員的30歲女子，住在秀茂坪曉麗苑曉暉閣。據報導，確診的許姓警員常去這家餐廳吃飯，目前還不確定她是否因此被感染。另一名是58歲男子，從事市區計程車司機，住在元朗新田石湖圍。