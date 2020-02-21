黑龍江應用中醫藥 治癒104例

黑龍江省中醫藥管理局19日發布消息，作為中國大陸確定的4個「清肺排毒湯」臨床應用試點省份之一，截至18日，黑龍江省已治癒並出院的新冠肺炎患者104例，中醫藥參與治療新冠肺炎確診病例為95.26%，超過中國大陸平均水平。

中新社報導，自新冠肺炎疫情發生後，黑龍江省推動中醫藥參與新冠肺炎防治，各地市成立中醫藥救治組，各定點醫院堅持中西醫結合治療。該省中醫藥管理局派出了5批60多人的中醫專家支援新冠肺炎定點救治醫院和黑龍江省重症救治中心。截至18日，中醫藥參與治療確診病例累計例數占比是95.26%，超過中國大陸平均水平，其中使用中藥湯劑佔比是63.12%，也使用中成藥和中藥注射劑。

黑龍江省是中國大陸國家中醫藥管理局確定的4個「清肺排毒湯」臨床應用試點省份之一。「清肺排毒湯」由漢代張仲景所著「傷寒雜病論」中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典方劑優化組合而成。從中醫理論來講，新冠肺炎屬於內濕為患、外寒誘發，清肺排毒湯對其治療應該有明確療效。

黑龍江省各地根據當地實際，採取中醫藥參與救治。佳木斯市給該市患者均應用了「清肺排毒湯」，經中西醫結合治療，15名確診患者已有11名痊癒出院。該市名中醫配製出抗流感茶飲1號，已對4700人使用，效果良好；雞西市採用中藥救治新型冠狀病毒感染，截止到2月17日，該市接受中藥治療25人，有效率100%，已有2人經過專業的中醫治療痊癒出院。

目前，該省準備了3支中醫醫務人員隊伍，帶頭籌建3個中西醫協作救治病房，設1000張床位，現已具備收治病人的基本條件，隨時可以投入使用。