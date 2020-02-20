中國單日新增394病例 創春節以來最低

中國新型冠狀病毒肺炎病例數每天不斷飆升，讓人怵目驚心，不過近日陸續傳出好消息。據國家衛健委統計，2月19日，全中國新增394例，新增病例數創下春節以來最低；另湖北省新增確診病例首次降至三位數，為22天來首次，累計治癒出院人數破萬，衛健委解讀這是「湖北省疫情得到較好控制」。另到19日，湖北以外新增病例已連16降。

衛健委統計，19日0至24時，湖北省全省新增新冠肺炎確診病例349例。紅星新聞報導，這是自1月29日以來，湖北新增確診病例首次低於1000。湖北省當日新增病例遠少於武漢市的615例，中新社報導，這代表湖北省不少地方數據有核減情形，是好消息。湖北省截至19日24時，全省累計治癒出院1萬337例，已經過萬。

此外，湖北省19日新增確診病例核減279例，衛健委表示，核減的原因為部分「臨床診斷病例」核酸檢測陰性。衛健委發言人米鋒表示，湖北除武漢以外地區新增確診病例數顯著下降，說明防控措施的落實和全國醫療支援力量的加強，使湖北省疫情得到較好控制，治癒率不斷提高。

另遼寧、福建、山西、上海、江蘇、貴州、寧夏、內蒙古、青海等多地新增確診病例為零。雲南19日則出現該省首例死亡病例。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友談及安徽省的疫情時表示，目前疫情繼續呈現下降趨勢，但預測疫情不會很快結束。