官方論文曝1月20日早知6000人感染 網轟「說的太晚了」

中國新冠肺炎疫情爆發且迅速蔓延，死亡人數已逾2000人，各界掀起追究管控責任的聲浪，據官方旗下一篇論文披露，早在今年1月20日前，已出現近6000名病人，而湖北省卻是在1月22日才啟動突發公共衛生事件二級應急機制，官方的反應明顯慢半拍，更被網友批評「說的太晚了」、「早幹啥了，怎麼現在才說」、「關鍵是為什麼不採取措施！明知故犯，追刑責！」

中國醫學學術期刊「中華流行病學雜誌」近日預出版一篇來自中國疾病預防控制中心「新型冠狀病毒肺炎應急回應機制流行病學組」的論文，內容引發關注。

環球時報報導，該論文針對截至2月11日總共7萬2314個新冠肺炎感染病例進行分析，並透過對4萬4672個確診病例進行發病日期回溯，將疫情爆發分為五個時段，分別為去年12月31日之前、今年1月1日至10日、1月11日至20日、1月21日至31日以及2月1日至11日。

論文顯示，在去年12月31日之前，武漢和湖北就可能已出現104名感染者，並在之後的十天增加653人（88.5%在湖北省內），接著在今年1月11日至20日之間又暴增5417人（77.6%在湖北省內）。也就是說，疫情發展至今年1月20日之前，已出現大約6000名病人。

隨後疫情升溫，在1月的最後十天裡迅速蔓延，新增2萬6468人發病（湖北占74.7%）。此後中國官方防控手段升級，在2月的前11天，新增人數放緩至1萬2030人。

報導提到，1月11日至20日之間暴增5417名新感染者，印證早在中國國家衛健委高級別專家組長鍾南山1月20日宣布病毒可以人傳人之前，武漢有不少醫院的臨床醫護人員就已在接診突然出現大量不明原因的發燒患者。

這篇論文並提到，儘管截至2月11日顯示的疫情形勢趨於下降，但疫情尚未結束，尤其是復工後大量人員流動與接觸，增加傳播風險，必須落實好社區和工作場所的防疫措施，防止疫情出現反彈。