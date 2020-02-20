中國疾控專家：新冠病毒恐與人類共存 靠疫苗預防控制

中國疾控中心前副主任楊功煥近日接受專訪表示，新冠病毒可能與人類長期共存，稱只有湖北省每日新增病例下降到兩位數，「才有可能解除『封城』」。她說，迄今為止，人類真正消滅的傳染病只有天花，多數傳染病病毒學會與人類共存，人們再透過疫苗預防、控制，比如流感、麻疹、甲肝等。

《財經》報導，楊功煥表示，很多專家也開始討論人類和新冠病毒之間的關係，「是像SARS那樣嚴格隔離控制，然後病毒消失；還是像流感病毒一樣，毒力越來越弱化，最終與人類共生，靠疫苗來預防控制。」

「隨著疫情的變化、對該病毒特點的進一步認識，今後更可能是第二種情況。」楊功煥認為，新冠病毒將可能與人類長期共存。

距離1月23日武漢封城已經近四周，武漢日新增確診病例依然維持在四位數。好消息是，湖北非武漢地區的新增自2月13日以來繼續下降，非湖北地區新增病例2月17日已降至接近100以內。

楊功煥強調，在當時的情況，如果（武漢及其他湖北城市）不「封城」，很可能就會引發全國性的疫情大暴發。她表示，湖北各市解除「封城」還沒到時候，如果湖北省的日新增病例下降到兩位數，「才有可能解除『封城』。」

她指，隨著非湖北地區的確診病例減少，應該思考強化常規的預防措施，包括隨時戴口罩、勤洗手等。

另據央視報導，中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰也表示，新冠病毒有可能轉成像流感一樣，長期在人間存在，「這種可能性是完全存在的，對此我們要做好準備。」