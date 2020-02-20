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「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

男子從武漢返北京後四處走動 傳染給媽媽還隱瞞實情

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名男子不僅隱瞞自己從武漢歸來的事實還四處走動，更把新冠肺炎傳染給自己媽媽，就連到了醫院就診還隱瞞實情，直到警方介入調查才肯說實話。示意圖非當事人。 美聯社
大陸一名男子不僅隱瞞自己從武漢歸來的事實還四處走動，更把新冠肺炎傳染給自己媽媽，就連到了醫院就診還隱瞞實情，直到警方介入調查才肯說實話。示意圖非當事人。 美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，大陸已突破兩千起死亡病例，但日前竟有一名男子不僅隱瞞自己從武漢歸來的事實還四處走動，更把新冠肺炎傳染給自己媽媽，就連到了醫院就診還隱瞞實情，直到警方介入調查才肯說實話，目前男子已因涉嫌妨害傳染病防治罪被相關單位依法立案偵查。

根據「新浪新聞」報導，15日北京一名很少外出的老婦人，因發燒就診後核酸檢測結果為陽性，但她否認曾與從武漢來到北京的人接觸過，直到疾控人員展開調查老婦人才鬆口表示，她有兩個兒子，平常她和大兒子住在北京，而小兒子一家三口長期居住在湖北武漢，當時一聽說要封城，便想盡辦法自駕車到長沙，再從長沙坐飛機到北京投靠媽媽和大哥一家。

根據報導，當時北京已經明確要求武漢來京人員要實施14天的隔離措施，但小兒子一家明知道武漢當地疫情嚴重，卻沒有保護家人的意識，仍不避免與人群接觸，更照常外出購物、買藥、收取快遞，甚至還與社區的管理人員聊天。

事後老婦人因連續發燒、咳嗽8天才到醫院就診，但到了醫院她仍不承認家裡有人從武漢回到北京，經過疾控部門多次追問，老婦人還是不說，直到公安人員介入加上疾控人員反覆追問，她才肯說出實情。

報導中指出，在老婦人生病期間小兒子就猜測到媽媽可能已經感染新冠病毒，於是他揣測一旦母親確診，他們一家三口有可能成為密切接觸者，進而會被集中隔離，所以為了躲避可能被集中隔離的情況，一家三口就換了地方租房子，但躲來躲去最後仍被抓到，經由檢測結果也顯示為陽性。

男子沒有如實通報從武漢歸來，並多次出入公共場所，因為他的行為不僅害得自己的老母親染病，還可能導致更多人被感染。目前男子一家均被送到集中醫學觀察點隔離觀察，他也因為涉嫌妨害傳染病防治罪，被公安機關依法立案偵查，案件正進一步調查中。

新冠肺炎 COVID-19

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