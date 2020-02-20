港生局長：無病徵也要隔離

特首林鄭月娥、衛生局長陳肇始和生署長陳漢儀昨天下午到準備用作檢疫中心的駿洋邨視察，逗留約半小時離去。林鄭得悉第一批500多個單位已準備就緒，可隨時供須接受檢疫的人士入住，包括搭包機回港的「鑽石公主號」郵輪上港人。

香港01報導，林鄭表示，獲安排入住檢疫中心的人士並非確診或懷疑感染病人，強調檢疫中心運作符合嚴格規定，有24小時執法人員及醫護當值，需檢疫人士進出中心時有專車接送，故對社區影響輕微。

香港電台報導，食物及生局長陳肇始說，公主號上的港人就算沒有出現病徵，也要入住駿洋邨接受14天隔離。目前屋邨外圍被2米高的大型水馬圍封，周圍警力明顯增強，有防暴警員巡邏，一批警員在屋邨商場地下入口駐守，設櫃為出入人士登記，早前亦曾有救護車停泊在內。

林鄭感謝生署、警方、民安隊等多個部門努力不懈，生防護中心人員日以繼夜辛勞工作，在極短時間準備好大量單位，應付抗疫需要，「有信心他們會繼續秉持迅速應變、嚴陣以待和公開透明三大原則，全力以赴應對疫情」。

香港電台報導，林鄭表示，理解駿洋邨作檢疫中心會影響原先準備入伙的輪候家庭，但她希望他們能理解公共生的需要，支持政府的抗疫工作。她說，政府的「防疫抗疫基金」會向獲分配入住駿洋邨及粉嶺暉明邨各住戶發放一次6000港元津貼。