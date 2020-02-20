感染新冠肺炎 武漢第八醫院院長王萍病危

中國湖北省武漢市中心醫院副院長兼市第八醫院院長王萍昨天傳出因感染新冠肺炎(COVID-19)病情危急，正在金銀潭醫院加護病房搶救中。

繼武漢武昌醫院院長劉智明因感染2019冠狀病毒疾病於18日搶救無效病逝後，大陸網路昨天熱傳一則急徵RH陰性O型罕見血漿救命的簡訊，揭露以上訊息。

簡訊稱，「王萍自疫情出現以來，奮戰在一線，現不幸罹患新型冠狀病毒肺炎，目前病情危重，仍在金銀潭醫院重症監護室搶救，急需救命血漿RH陰性O型，必須這個血型，很稀少，請愛心人士幫忙捐血」。

有網友表示，經與簡訊提供的手機連絡，對方表示王萍需要的是新冠肺炎治癒者的血漿，他想幫忙也幫不上。

對此，中共中央政法委員會官方微博「中國長安網」19日下午發文稱，經武漢相關部門核實，網傳消息確實，並指王萍的血液問題已獲得解決。

梨視頻昨晚引述金銀潭醫院負責宣傳的一名工作人員表示，王萍亟需的血漿已經找到了，但未說明她的病況。

世界衛生組織（WHO）已於2月11日將新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。