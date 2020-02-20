武昌醫院殉職院長劉智明女兒也學醫 校方決免全部費用

武昌醫院院長劉智明染疫逝世消息，讓家人、同事深感悲慟。據悉，劉智明的女兒劉洋也和父親一樣，都走上了學醫路，目前仍在湖北醫藥學院臨床醫學專業就讀。校方表示，「要把她培養成她爸爸那樣的好醫生。」

南方都市報報導，劉智明曾在武漢市第三人民醫院工作20餘年，該院前院長金捷多年來與他亦師亦友。金捷說：「2013年他（劉）調任武昌醫院當院長，武昌醫院第二年就從二級醫院變成了三級醫院，這一次又成為新冠肺炎的定點醫院，沒想到他最後因為染病離世。」

金捷表示，1月21日接到劉的電話，當時，武昌醫院成為武漢市首批發熱門診定點醫院，兩天內要將綜合醫院改造成專門收治新冠肺炎患者的傳染病醫院，劉向他探討改造事宜。

金捷說，要將已有病人轉走，增設重症監護室、符合院感要求等，難度非常大，責任也非常大。「當時他完全沒有提自己會不會感染的風險，只是想著如果病人越來越多，如何看門診，如何收治。」直到去世前，劉最惦記還是和他有過接觸的人，「擔心自己傳染別人。」

此外，湖北醫藥學院黨委書記涂漢軍透露，目前，劉智明的女兒正在湖北醫藥學院就讀臨床醫學專業。涂漢軍說，29年前，他是劉智明的老師，現在，他是劉智明女兒的老師。

「我感嘆劉智明是一個好醫生，是一個好院長，現在他不在了，我心裡很有壓力，我在想怎麼能把他的女兒劉洋教育得跟他一樣優秀，像他一樣能成為人民的好醫生。 」涂漢軍表示，學校已決定免除劉智明女兒在校學習期間的全部費用。