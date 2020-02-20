妻追靈車痛哭… 武漢首位殉職院長曾囑「如果萬一 不要插管」

湖北武漢市武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎於18日去世，享年51歲。多名醫護人員當日自發到其去世的醫院送別；當載著劉智明遺體的靈車開走，劉妻蔡利萍追著車痛哭送別，場面悲戚。多名醫護也表達不捨，稱劉是盡責的醫生；劉的妹夫則說：「他把家人照顧得很好，我們全家沒有一個人感染。」

湖北日報報導，武昌醫院1月21日被徵用為新冠肺炎首批定點醫院之一。時間緊，疫情嚴峻，劉智明幾乎三天沒合眼，帶領職工改造病區，騰挪病房。

1月28日，劉智明核糖核酸檢測呈陽性。至2月14日，劉智明因病情加重轉至同濟醫院中法新城院區。劉智明的妹夫說，劉病後，經常打電話督促家人注意防護，「前段時間各項指標都正常了，我們都以為他能挺過這一關」。

新京報報導，2月18日，十多名武漢市三醫院、武昌醫院的醫護人員自發來到同濟醫院中法新城院區送別劉智明。下午3時許，劉的遺體被送上殯儀館的車，他的家人互相攙扶，妻子蔡利萍穿著隔離服。當車緩緩開動，她邊哭邊緊跟在車後。

事後，蔡利萍流著淚一遍遍翻看劉智明發來的信息說：「我再也見不到他了。」

楚天都市報報導，蔡利萍是武漢市第三醫院光谷院區重症病區的一名護士長。

在劉智明病後，「我真的很想放下這一切去陪他，我問他，我來照顧你吧？」蔡利萍的這個問題先後問過幾次，丈夫都回答「不要」。

蔡利萍說：「他知道我放不下走不開，所以他總說不要。但他自己也是醫生，他自己也很清楚，甚至連醫療預囑都跟主診醫生講了，他說如果萬一，不要插管搶救。」

據報導，劉智明的同事、武漢市第三醫院一名醫生回憶，「（對劉的）第一印象高大，好帥，專業，權威，嚴肅時很嚇人，笑起來卻又像家人一樣溫暖！」、「我結婚的時候，您說您和科室永遠是我的娘家人，後來您調離醫院，去了武昌醫院當院長，得知我生了孩子，您那麼忙，還抽空晚上來看我和寶寶。」

這名醫生嘆道：「越是好人，越是心裡只有他人只有大家，苦的累的不好的都留給自己。」

武漢市第三醫院神經外科李姓護士長則說，劉是個很細膩貼心的人，「科室有什麼人不舒服、家裡有什麼困難，他都能看到，是一個非常關心人的領導。那種好，無法用言語表達。」