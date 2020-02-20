疫情蔓延現「逃離中國潮」！台幹被逼復工無奈「工作可以再找，命只有一條」

新冠病毒肺炎疫情延燒，衝擊全球經濟，加上中國工廠短期內無望正常復工，讓許多科技、傳產大廠相當頭痛，擔心疫情會影響到第一季營收，想方設法要拚全面復工，卻讓台幹們承擔染病風險和如期交貨的雙重壓力，大嘆不如歸去。

「老闆在台灣，不覺得疫情嚴重，一直催我們主動復工，」一名在中國昆山廠的台幹陳先生焦頭爛額做好防疫措施、向蘇州市政府提出復工申請，還得整天被老闆追問，何時能夠復工。

「申請復工、等待審批的企業一卡車，不是只有台商，當地陸資的企業也是在等，大家都在排隊啊，不知何時才輪到我們，」陳先生無奈說，該送交當地市政府的申請文件都已呈上，但原訂2月10日復工早已落空，何時能復工復產，仍是未知數。

「我們老闆企圖找有力人士疏通，但還是要乖乖排隊，因為當地市政府會優先選擇讓A級企業復工，」陳先生說，除了催迫台幹返回中國復工之外，也有老闆要求台幹從台灣攜帶超量口罩回中國大陸，以便符合「為員工準備足夠防疫物資」的復工條件。

大陸的復工條件多如牛毛，包括準備口罩、酒精等防疫物資，已讓台幹們窮於應付，更難應付的是，老闆氣急敗壞想要復工，甚至要求台幹「不一定要走合法合規的路徑」，讓他們深感工作沒保障，「如果在未獲審批的情況下冒險復工，可能隨時會被當地政府查辦。」

中國廠急復工，指示台幹不用隔離

「企業負責人可以全球到處去，但我們留在當地工作，死是死我們！」另一名東莞台幹2月9日接到公司指示，要求10日如期開工，甚至無視當地政府「上門確認後，等通知才能開工」的規定，指示「台幹不用隔離，直接上班」。

「雖然公司沒有勉強台幹返回東莞復工，但要求員工滯台期間用自己的假去扣抵，如果特休假都扣抵完了，就等於放無薪假，」這名東莞台幹透露，雖然公司說不勉強，但大家都不敢不回去，怕影響考績。

身在東莞、昆山廠區，正在勉力復工的台幹表示，就算公司強調廠內防疫措施很完善，但難保不會有大陸同事謊報旅遊史，或隱暪身體狀況，萬一發生群聚感染，恐怕連命都不保。

根據主計處統計，目前台灣在大陸工作約有40.4萬人，若加上沒有依法報稅的人數，可能上看50萬人。這批長年為台灣老闆看守大陸廠的台幹，在疫情蔓延之際，開始陷入保工作或保命的掙扎，對於長期與家人分離、赴中工作，萌生去意。

「等疫情趨緩、真的開工之後，我就要找新工作了。但現在沒時間更改履歷表，天天都在忙拚復工，」陳先生感嘆說，即便他是上市櫃公司派駐中國的台幹，都面對諸多無理要求，其他中小企業的台幹，處境恐更堪慮。

湖南平江麻辣王子生產基地在員工入廠復工前，須前期篩查、防疫考試、多次全身消毒、製藥級GMP潔淨車間等舉措。圖為工人在潔淨車間內封裝產品。（ 中新社）

逾六成台幹欲逃離中國，下一站想回台灣

根據104求職資料庫中顯示，新冠病毒肺炎疫情已讓台幹萌生回台工作的轉職風潮。以武漢封城日1月23日為時間切點，目前在中國工作且有主動應徵的轉職者中，有63％想要跟中國說掰掰，比武漢封城前，高出13個百分點。這些不想回中國的轉職者，在複選下，有95％想回台灣，也有9％想去東協。

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明分析說，中國許多工廠延後開工，加上中國多處封城，造成心理恐慌，皆已大幅削弱求職者西進或續留意願。

「工作可以再找，小命只有一條。」面對新冠肺炎疫情擴散，中國大陸已累計7萬多確診、1700多例死亡病例，50多萬名台幹們在保命和保飯碗之間，正迫切要做出抉擇。

（作者／ 鄧麗萍 本文出自2020.2.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）