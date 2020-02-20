新冠肺炎》北京可以封城、10天內建醫院，卻有一個解決不了的致命弱點

摘要 1.中國當局面對武漢肺炎疫情，傳出中國紅十字會攔截物資，顯出公民團體在中國社會缺席的致命缺點。

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新型冠狀肺炎在全球蔓延，重點疫區武漢和湖北周邊疫情也不見緩解，當地的醫院已經連續三週向中國政府發出緊急需求：派送更多防護裝備。

《紐約時報》（The New York Times）報導，武漢市漢口醫院的張樂（Chang Le，音譯）醫師，在網路上呼籲提供更多醫用口罩，但該篇貼文被中國的言論審查機制刪除了。「我們在第一線服務這麼辛苦，我第一次感到這麼無奈。」他說。

在武漢，各種防疫裝備如防護衣、口罩等供應相當吃緊，有人重複使用護目鏡，口罩破了用膠帶黏，甚至有醫護人員因為上廁所就得換新的防護衣，克制自己不喝水，讓自己不想上廁所，就算防護衣、口罩、手套不合防疫標準，也得將就著用。

令人沮喪的是，中國紅十字會武漢分會獲捐贈的醫療用品，仍存放在倉庫裡。人民若想自己組織救援團體，會違反中國嚴格的法律規定。

北京當局向世界證明，面對流行病疫情，他可以封城、在10天內蓋一座醫院，但也顯出一項致命弱點：公民團體在中國社會中缺席。這些公民團體包括商業團體，非營利組織，慈善機構和教堂等等。沒有這些民間團體，防疫能量大大的降低。

中國紅十字會＝防疫補給大黑洞

有一群中國人，利用社群媒體號召民間力量，幫病人找到病床，讓志工開車送患者到醫院，在世界各地張羅、尋找防護裝備。

根據《CNN》報導，現居美國的中國華僑劉翠西（Tracy Liu，音譯），在微信上建立了互助群組，讓捐助者和醫護人員聯繫，原先獲知捐贈的物資已抵達武漢，但她的包裹最後沒有送到醫院，她使用的順豐送貨公司在一份聲明中說，該公司正優先安排慈善機構和政府部門的送貨任務。她告訴《CNN》：「我很生氣。我付錢買了口罩，卻被卡在那裡了。」

「我們只是一艘容量有限的小船，人們來找我是因為他們知道中國社會有個大黑洞。」來自北京的設計師尹潘達（Panda Yin，音譯）說。

這個大黑洞，就是中國紅十字會，該組織是中國政府控制的兩個慈善事業之一。

武漢市政府堅持，所有捐贈物資和捐款都要經過當地分會，各方的支援物資因此都被攔截在他們手上。這也引起廣泛的民怨，使中國紅十字會聲名狼藉，連志工都跑了。

《CNN》指出，紅十字會的志工透露，由於網民的憤怒與日俱增，一打電話到辦公室就是一陣飆罵，許多志工承受不了離開，因此志工人數也急劇下降。

根據《CNN》報導，這也不是中共的紅十字會第一次在國家危機期間遭到抨擊。2008年四川大地震，造成近9萬人罹難，當時人們詢問救災捐款的去向，卻無法獲得解答，就讓該組織的信譽蒙上陰影。如今新型冠狀肺炎疫情爆發，紅十字會的問責制和透明度，並沒有多少改變。

就連中國的企業，共產黨也不信任，不願與之合作。仙桃是距離武漢112公里左右、世界上最大的防護用品生產地之一。2月3日，仙桃地方政府卻宣布關閉該地方的工廠。《紐約時報》指出，該市113間大型企業中，只有兩家獲得在中國販售醫用防護用品的資格。

仙桃市一家工廠的老闆告訴《紐約時報》，政府當局以控管質量為由，要求關閉工廠，根本是一派胡言！他認為在非常時期，政府可以制定價格和仔細檢查質量，而不是不信任工廠管理並關閉它，讓物資匱乏。

非營利組織的力量

公民團體在防疫過程中，到底有多重要？

舉例來說，根據《華盛頓郵報》報導，美國哈佛醫學院教授布勞斯（John Brownstein）與其團隊，旗下的非營利組織Healthmap，就利用人工智慧從新聞報導、社群媒體、網路聊天室搜集疫情資訊，然後將其組織化、視覺化，顯示傳染病的傳播路徑和可能出沒的地點，在主要衛生機構發布新型冠狀病毒疫情爆發一週前，就先發出警報，也預測病毒的下一步，幫了防疫單位一個大忙！

另外，同樣是提供物資，《美聯社》報導指出，在美國撤僑公民的隔離區中，美國非營利組織「第一支援項目」（Project Support One）協同當地公衛部門，不僅設立全天候的移動醫療診所，實時補充各項醫療物資，也為隔離民眾帶食物和咖啡，也替被隔離的孩子們捎來了玩具、學步車、尿布、專用洗護用品，不僅做到隔離，也安撫人心。

反觀中國，一名私下組織物資捐助的劉先生告訴《紐約時報》，他所在的群組裡，有企業家曾與政府打過交道，才可以這般小心翼翼地「偷偷幫助」疫區，否則中國對公眾集資有嚴格的規定，一不小心可能就觸法。「我們必須遊走在法律邊緣，畢竟人命關天。」劉先生說。

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