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中國專家：新冠肺炎可能長期存在人間

中央社 / 台北20日電
新冠肺炎病毒的面目。美聯社
新冠肺炎病毒的面目。美聯社

陸媒報導，中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰昨天說，武漢肺炎有可能轉成慢性，像流感一樣長期在人間存在的病。對此，「我們要做好準備」。

環球網報導，王辰19日接受央視新聞頻道「新聞1+1」節目連線專訪時，作以上表示。

節目主持人白岩松提問：「最近幾天，也有人在關心SARS（嚴重急性呼吸道症候群）仿佛是突然來了，突然又走了，好像就徹底消失了。這次面對新型冠狀病毒，我們是否希望它走，但另一方面也要做好準備，可能與它長期共存，那麼我們該怎麼共存？有這種可能嗎？」

王辰表示，有這種可能性。因為SARS的傳播性和致病性都很強，它的病毒也是這樣的特點。對於這樣兼具很強傳播性和很強致病性的病毒，它是不容易存活和在人間持續傳播的。要麼把宿主殺死了，它由此也就不在了。

他說，新冠病毒有可能轉成慢性的，像流感一樣長期在人間存在的病。這種可能性是完全存在的，對此，我們要做好準備。也就是說，從流行病學上對它的流行規律、從病毒學上對它的生物學規律、從臨床上防診治方面相對的措施、在生產生活中的一些防範措施，我們都要針對這個疾病、這個病原的特點，做出相應的安排。

王辰說，要真正地防控新冠病毒，最強有力的生產力一定來自科學研究、對於科學規律的認識和科學方法的發明發現。

2002年爆發的SARS疫情，隔年在全球奪走774條人命後宣告消失，當時人類尚未開發出特效藥與疫苗。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）今年1月爆發迄今，仍未找到病毒起源與宿主，也尚未開發出特效藥與疫苗。

新型冠狀病毒。 圖／美聯社
新型冠狀病毒。 圖／美聯社

新冠肺炎 COVID-19 SARS
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