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湖北武漢肺炎累計2029死 治癒出院人數破萬

中央社 / 台北20日電
截至2月19日午夜，湖北累計確診病例6萬2031例，其中，武漢佔4萬5027例、孝感3329例、黃岡2839例。路透
截至2月19日午夜，湖北累計確診病例6萬2031例，其中，武漢佔4萬5027例、孝感3329例、黃岡2839例。路透

中國湖北省衛生健康委員會今早通報，2月18日，全省武漢肺炎新增死亡病例108人，累計死亡病例2029人；新增確診病例349例，累計確診6萬2031例；新增出院1209例，累計治癒出院1萬337例。

據通報，2月19日，湖北新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例349例，比18日新增數大減1344例，其中，武漢市佔615例，但因為有11個省轄市核減病例，因此創下近期新低。

湖北19日新增死亡病例108例，其中，武漢佔88例、孝感市7例、黃岡市2例。全省新增出院1209例，其中，武漢佔553例。

截至2月19日午夜，湖北累計確診病例6萬2031例，其中，武漢佔4萬5027例、孝感3329例、黃岡2839例。

據通報，湖北目前累計治癒出院人數已破萬，達到1萬337例；但全省累計死亡也突破2000，來到2029例，其中，武漢1585例、孝感89例、黃岡87例。

湖北目前仍在院治療有4萬3745例，其中，重症9128例、危重症2050例。現有疑似病例3456人，19日新增880人，當日排除872人，集中隔離3334人。累計追蹤密切接觸者21萬4093人，尚在接受醫學觀察6萬5525人。

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