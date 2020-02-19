遭傳洩毒 武漢病毒研究所：我們問心無愧

近期頻遭質疑是2019冠狀病毒疾病源頭的中國最高第四級（P4）的中科院武漢病毒研究所，今天在官網發布公開信，疾呼「我們問心無愧」，並稱上述謠言嚴重干擾了「戰疫應急科研攻關任務」。

這篇「致全所職工和研究生的一封信」稱， 近期網路流傳，如「新冠病毒源於人工合成」、「病毒是從P4洩露的」、「軍方接管P4」、「某研究人員因病毒洩露死亡」、「某研究生是零號病人」、「某研究員實名舉報所領導」等謠言，引發各界持續關注。

公開信強調，這些謠言「對堅守科研一線的我所科研人員造成極大的傷害，也嚴重干擾了我所承擔的戰『疫』應急科研攻關任務」，「回首過去一個多月的艱辛付出，我們問心無愧！」

公開信表示，2019年12月30日晚間，研究所收到武漢市金銀潭醫院送來的不明原因肺炎樣品後，連夜組織力量、連續72小時攻關。

公開信指，研究人員於「2020年1月2日確定新冠病毒的全基因組序列；1月5日分離得到病毒毒株；1月9日完成國家病毒資源庫入庫及標準化保藏；1月11日作為國家衛健委指定機構之一向世界衛生組織提交了病毒序列」等。

公開信稱，疫情發生以來，武漢病毒研究所全力以赴開展科研攻關，「同事、同學響應研究所號召，主動放棄春節假期，克服重重困難，嚴格落實疫情防控及實驗室生物安全管理各項規定，爭分奪秒、夜以繼日，奮戰在戰疫第一線」。

公開信並向所內成員呼籲，疫情當前，「讓我們緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅決響應黨中央號召」，要堅定信心，排除干擾，團結一致，全身心做好科技攻關和疫情防控各項工作，用紮實的工作成績體現科技「國家隊」的使命和擔當。