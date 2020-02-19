鑽石公主號45名港人 將乘包機返港

停靠在日本橫濱港檢疫的郵輪鑽石公主號今天開始讓部分旅客上岸。據報導，船上的香港旅客中，將有45人搭乘港府安排的包機返回香港。

綜合港媒發今晚發自東京的報導，正在當地協助船上港人的香港保安局副局長區志光說，46名港人今天下船，而先前已有6人提早下船接受隔離檢疫。

區志光說，上述52人中，有45人會乘坐港府安排的首架包機返港。

他說，初步了解，船上350多名港人中，有50多人確診感染武漢肺炎，另有30多人被視為緊密接觸者，目前有230人願意搭乘包機回港，16人拒絕，其他人未決定。

陪同協助港人的入境事務處處長曾國衛表示，船上部分港人拒絕搭乘包機回港的原因是已有回程機位，或是希望繼續在日本的行程。

曾國衛並說，搭乘首架包機的都是香港居民，並無中國公民。據報導，中國駐日大使館今天稍早時表示，鑽石公主號上一些中國民眾將會搭乘香港包機赴港。

據報導，港府安排的首架包機，預定在當地時間20日凌晨1時許起飛，預定6時抵達香港。