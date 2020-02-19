快訊

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

鑽石公主號45名港人 將乘包機返港

中央社 / 香港19日電

停靠在日本橫濱港檢疫的郵輪鑽石公主號今天開始讓部分旅客上岸。據報導，船上的香港旅客中，將有45人搭乘港府安排的包機返回香港。

綜合港媒發今晚發自東京的報導，正在當地協助船上港人的香港保安局副局長區志光說，46名港人今天下船，而先前已有6人提早下船接受隔離檢疫。

區志光說，上述52人中，有45人會乘坐港府安排的首架包機返港。

他說，初步了解，船上350多名港人中，有50多人確診感染武漢肺炎，另有30多人被視為緊密接觸者，目前有230人願意搭乘包機回港，16人拒絕，其他人未決定。

陪同協助港人的入境事務處處長曾國衛表示，船上部分港人拒絕搭乘包機回港的原因是已有回程機位，或是希望繼續在日本的行程。

曾國衛並說，搭乘首架包機的都是香港居民，並無中國公民。據報導，中國駐日大使館今天稍早時表示，鑽石公主號上一些中國民眾將會搭乘香港包機赴港。

據報導，港府安排的首架包機，預定在當地時間20日凌晨1時許起飛，預定6時抵達香港。

新冠肺炎 COVID-19 鑽石公主號
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

鑽石公主號解除隔離 部分港人20日凌晨返港

鑽石公主號防疫遭質疑 乘客下船掀病毒擴散疑慮

日本政府包機再添1例新冠肺炎患者 總計14例

曾搭載鑽石公主號旅客 沖繩司機確診新冠肺炎

相關新聞

武漢又一名醫院院長確診染新冠肺炎 正住院治療

繼武漢武昌醫院院長感染新冠肺炎昨天離世後，據陸媒新京報報導，武漢市第八醫院院長王萍也確診感染新冠肺炎，目前正在武漢市金銀...

香港武漢肺炎確診增至65人 2人死亡

香港今天新增3人確診感染武漢肺炎，累計確診個案65例，其中2人死亡

全球疫情地圖／台灣晚間再增1例確診 一表掌握各地狀況

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

新冠肺炎防疫 重慶實施疫情分區分級分類防控

重慶市按照當前全市疫情實際情況和發展態勢，綜合考慮人口流動等因素，以區縣（自治縣，包括兩江新區、重慶高新區、萬盛經開區、...

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

新冠肺炎疫仍持續延燒，截至18日，中國累計共確診74227例、2004死亡。微博日前流傳一則「一線醫生的話」的資訊，內文讓人毛骨悚然，直言因疫情無藥可醫，目前治療新冠肺炎都是採「安慰治療」的方式，死亡感受還超痛苦，「像淹死一樣」。

武漢第八醫院院長王萍感染新冠肺炎 已找到供應血漿

《新京報》報導，武漢市第八醫院院長王萍感染新冠肺炎，目前正在武漢市金銀潭醫院住院治療。

支持大陸新冠肺炎疫情防控 台企台商踴躍捐資捐物

湖北省台辦透露，台塑集團通過該辦向湖北捐資500萬元人民幣，台塑投資的廈門長庚醫院也組織醫護團隊支援武漢。據湖北官方不完...

川普稱讚習近平 「抗疫做得很好」

美國總統川普19日提到新冠肺炎疫情時，稱讚中國大陸在抗疫方面做得很好。新冠肺炎在中國大陸已導致逾2000人死亡。

甘肅官媒惹疫／宣揚女護剃頭 被批「消費女性」

疫情嚴峻，官方對抗疫一線英勇、感人形象的「正能量」宣傳報導漸多，但似乎不再每次奏效。周日（16日），一則關於甘肅女醫護在奔赴前線前集體剃光頭的報導，引發網友不滿，批評官媒宣揚女性抗疫工作者的犧牲，而忽略女性抗疫者的基本權益和真正需求。甚至有評論指出：請停止用女性的身體，作為宣傳的工具。

湖北找疫情源頭 回溯查發燒患者

為嚴控新冠肺炎疫情，湖北省宣布將全面排查在1月20日以來，到醫療機構就診的發燒患者與在線上、線下藥店購買退燒、止咳藥類的人員，以找到疫情源頭。

又見吹哨者…武漢醫師去年通報「人傳人」被禁口

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，此前因感染而去世的武漢市中心醫院眼科醫師李文亮，引發輿論關注。中國新聞周刊報導，早在去年12月30日，武漢中心醫院急症科主任艾芬就向上級通報疫情，並推斷可能「人傳人」，卻被約談批評，李文亮轉發她的檢測報告也遭訓誡。艾芬被「禁口」後不久，即爆發多達至少230人的院內感染，包括多名科主任及三名副院長都「中招」。

鍾南山：新冠肺炎死者肺見大量黏液 不像SARS纖維化

首兩名新冠病毒肺炎死亡患者的遺體解剖工作16日在武漢金銀潭醫院完成，中國工程院院士鍾南山透露，解剖顯示，新冠肺炎患者的肺部表現和SARS有點不一樣，「沒有嚴重纖維化，但是炎症很厲害，還有大量的黏液。」

熱門新聞

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

集體被剃光頭抗疫！ 女醫護含淚 還有更惱人的私密事

全球疫情地圖／台灣晚間再增1例確診 一表掌握各地狀況

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。