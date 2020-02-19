新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

新冠肺炎疫仍持續延燒，截至18日，中國累計共確診74227例、2004死亡。微博日前流傳一則「一線醫生的話」的資訊，內文讓人毛骨悚然，直言因疫情無藥可醫，目前治療新冠肺炎都是採「安慰治療」的方式，死亡感受還超痛苦，「像淹死一樣」。

文中吐露，「國家派了幾萬醫護人員去武漢，說明這個病不好治。」這位一線醫生還仔細的描述了死亡的病患「死前的感受」，「一直呼吸困難，直到最後幾分鐘，病人全程清醒，病人會呼救，會哭著喊著說醫生你救救我……，伴隨著劇烈地掙扎，直到呼出最後一口氣。」

醫生表示，新冠肺炎死因本質上像淹死一樣，「大量的水，進到了肺裡面之後，氧進不去，肺被病毒導致的果凍狀的分泌物給占滿了，換氣功能完全喪失，再濃的氧也進不去血裡面；而吸痰也沒用，因為靠氣管鏡到達不了那個終末端的地方。」

文內也強調，由於新冠肺炎目前無套特效藥，只能把純氧輸送給病人，不經口插管，維持大概三至五天後，如果他的血氧飽和度能上升到正常範圍，他也就挺過了呼吸衰竭這一關，但如果挺不過，就可能要切開氣管，或插管等醫療行為。」

該名醫生最後總結，新冠肺炎患者治療分為4個步驟，「包括高流氧治療、無創呼吸機、上無創呼吸機2個小時後無效，就要氣管插管、最後就上ECMO（葉克膜）。」他最後提醒，新冠肺炎就厲害在高傳染性和容易成為重症。

與此同時，大陸工程院院士鍾南山18日就曾透露了新冠肺炎病患的屍檢細節，「並不像我們想像的嚴重纖維化，現在還沒有結果，看起來有一部分肺泡還存在，但是炎症很厲害，有大量非常黏的黏液，這將導致病人的通氣不通順。」