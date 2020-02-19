快訊

瘟疫失控全境封鎖，台灣軍方的因應之道

劉真當年為何嫁給辛龍？背後原因曝光 讓張小燕超感動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

聯合新聞網 / 綜合報導
武昌醫院護士柳帆因新冠肺炎病逝，她是導演常凱的胞姊。 美聯社
武昌醫院護士柳帆因新冠肺炎病逝，她是導演常凱的胞姊。 美聯社

新冠肺炎疫仍持續延燒，截至18日，中國累計共確診74227例、2004死亡。微博日前流傳一則「一線醫生的話」的資訊，內文讓人毛骨悚然，直言因疫情無藥可醫，目前治療新冠肺炎都是採「安慰治療」的方式，死亡感受還超痛苦，「像淹死一樣」。

文中吐露，「國家派了幾萬醫護人員去武漢，說明這個病不好治。」這位一線醫生還仔細的描述了死亡的病患「死前的感受」，「一直呼吸困難，直到最後幾分鐘，病人全程清醒，病人會呼救，會哭著喊著說醫生你救救我……，伴隨著劇烈地掙扎，直到呼出最後一口氣。」

醫生表示，新冠肺炎死因本質上像淹死一樣，「大量的水，進到了肺裡面之後，氧進不去，肺被病毒導致的果凍狀的分泌物給占滿了，換氣功能完全喪失，再濃的氧也進不去血裡面；而吸痰也沒用，因為靠氣管鏡到達不了那個終末端的地方。」

文內也強調，由於新冠肺炎目前無套特效藥，只能把純氧輸送給病人，不經口插管，維持大概三至五天後，如果他的血氧飽和度能上升到正常範圍，他也就挺過了呼吸衰竭這一關，但如果挺不過，就可能要切開氣管，或插管等醫療行為。」

該名醫生最後總結，新冠肺炎患者治療分為4個步驟，「包括高流氧治療、無創呼吸機、上無創呼吸機2個小時後無效，就要氣管插管、最後就上ECMO（葉克膜）。」他最後提醒，新冠肺炎就厲害在高傳染性和容易成為重症。

與此同時，大陸工程院院士鍾南山18日就曾透露了新冠肺炎病患的屍檢細節，「並不像我們想像的嚴重纖維化，現在還沒有結果，看起來有一部分肺泡還存在，但是炎症很厲害，有大量非常黏的黏液，這將導致病人的通氣不通順。」

醫生爆料，新冠肺炎病患死前超痛苦過程。（圖／路透社）
醫生爆料，新冠肺炎病患死前超痛苦過程。（圖／路透社）

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

武漢又一名醫院院長確診染新冠肺炎 正住院治療

繼武漢武昌醫院院長感染新冠肺炎昨天離世後，據陸媒新京報報導，武漢市第八醫院院長王萍也確診感染新冠肺炎，目前正在武漢市金銀...

支持大陸新冠肺炎疫情防控 台企台商踴躍捐資捐物

湖北省台辦透露，台塑集團通過該辦向湖北捐資500萬元人民幣，台塑投資的廈門長庚醫院也組織醫護團隊支援武漢。據湖北官方不完...

浴缸養魚囤糧過年至今食剩5條 武漢女：養住慢慢食

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情下，不少市民都減少外出，其中遇上封城的武漢人就影響最大。不能出街，家中囤糧就很難吃到新鮮食品，有武漢人剛好在過年之前買下十多條魚，一直養在家中浴缸，至今還有幾條尚未煮熟裹腹。有人感嘆即使要留在家中防疫，還是有錢的、住得大的好，連魚都有地方養。

新冠肺炎防疫 重慶實施疫情分區分級分類防控

重慶市按照當前全市疫情實際情況和發展態勢，綜合考慮人口流動等因素，以區縣（自治縣，包括兩江新區、重慶高新區、萬盛經開區、...

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

新冠肺炎疫仍持續延燒，截至18日，中國累計共確診74227例、2004死亡。微博日前流傳一則「一線醫生的話」的資訊，內文讓人毛骨悚然，直言因疫情無藥可醫，目前治療新冠肺炎都是採「安慰治療」的方式，死亡感受還超痛苦，「像淹死一樣」。

武漢第八醫院院長王萍感染新冠肺炎 已找到供應血漿

《新京報》報導，武漢市第八醫院院長王萍感染新冠肺炎，目前正在武漢市金銀潭醫院住院治療。

全球疫情地圖／疫情擋不住！ 伊朗也出現2名確診新冠肺炎病患 一表掌握各地狀況

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

川普稱讚習近平 「抗疫做得很好」

美國總統川普19日提到新冠肺炎疫情時，稱讚中國大陸在抗疫方面做得很好。新冠肺炎在中國大陸已導致逾2000人死亡。

甘肅官媒惹疫／宣揚女護剃頭 被批「消費女性」

疫情嚴峻，官方對抗疫一線英勇、感人形象的「正能量」宣傳報導漸多，但似乎不再每次奏效。周日（16日），一則關於甘肅女醫護在奔赴前線前集體剃光頭的報導，引發網友不滿，批評官媒宣揚女性抗疫工作者的犧牲，而忽略女性抗疫者的基本權益和真正需求。甚至有評論指出：請停止用女性的身體，作為宣傳的工具。

湖北找疫情源頭 回溯查發燒患者

為嚴控新冠肺炎疫情，湖北省宣布將全面排查在1月20日以來，到醫療機構就診的發燒患者與在線上、線下藥店購買退燒、止咳藥類的人員，以找到疫情源頭。

又見吹哨者…武漢醫師去年通報「人傳人」被禁口

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，此前因感染而去世的武漢市中心醫院眼科醫師李文亮，引發輿論關注。中國新聞周刊報導，早在去年12月30日，武漢中心醫院急症科主任艾芬就向上級通報疫情，並推斷可能「人傳人」，卻被約談批評，李文亮轉發她的檢測報告也遭訓誡。艾芬被「禁口」後不久，即爆發多達至少230人的院內感染，包括多名科主任及三名副院長都「中招」。

鍾南山：新冠肺炎死者肺見大量黏液 不像SARS纖維化

首兩名新冠病毒肺炎死亡患者的遺體解剖工作16日在武漢金銀潭醫院完成，中國工程院院士鍾南山透露，解剖顯示，新冠肺炎患者的肺部表現和SARS有點不一樣，「沒有嚴重纖維化，但是炎症很厲害，還有大量的黏液。」

熱門新聞

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

全球疫情地圖／疫情擋不住！ 伊朗也出現2名確診新冠肺炎病患 一表掌握各地狀況

集體被剃光頭抗疫！ 女醫護含淚 還有更惱人的私密事

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

F-16撞山！戰管未立即下令爬高 監委指軍方戰管弱勢

流行病學者吳錦祥推斷 新型肺炎罪首是武漢本地老鼠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。