湖北專家：有患者康復後再發燒 判斷出院應慎重

武漢醫療救治組組長趙建平針對新冠肺炎疫情表示，有患者出院後再發燒，而且核酸檢測又呈陽性，醫院作出病患出院判斷時應慎重。

俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續，中國新增治癒出院人數連續數日破千，中國國家衛生健康委員會表示疫情形勢進一步好轉，但是國家衛健委高級別專家組組長鍾南山昨天表示，武漢「人傳人」情況尚未完全停止，重症病例救治難度也很大。

此外，綜合香港01、北京新京報報導，武漢醫療救治組組長、華中科技大學同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任趙建平昨天受訪時表示，對於患者出院的判斷也要慎重。

趙建平說，「有病人好轉出院，兩次核酸檢測呈陰性，但數天後又開始發燒，再做核酸檢測又呈陽性，所以出院病例也要居家隔離14天」。

至於出院標準應如何考量，趙建平認為，判斷病人病情時，病程很重要，「如果病人從發病到出院只有半個月，是有一定風險的，因為病毒的清除需要機體產生抗體，半個月之內病人可能產生抗體，但滴度（用來衡量某種抗體識別特定抗原決定部位所需的最低濃度）還不是很高，不容易清除病毒」。

他表示，「一般病程3至4週後，抗體滴度變高，病人機體的抵抗力已經建立，病毒被清除的可能性就很高了，再結合檢測為陰性，這樣的病人更加安全」。

他說，「以後如果抗體的檢測普及之後，會對判斷病情癒後的情況有幫助」。

對於中國各地的疫情，趙建平說，湖北以外的地區趨勢很好，新增確診病例明顯在下降，而武漢的疫情，「我親身體會的感覺是，最困難的時期已經度過了」。

據中國國家衛生健康委員會通報，中國各地昨天新增新冠肺炎死亡病例136例，累計死亡病例達2004例；新增確診病例1749例，累計確診病例7萬4185例。

通報並顯示，湖北省以外地區昨天新增確診病例56例，已經連續第15天呈下降態勢。