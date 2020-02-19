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湖北找疫情源頭 回溯查發燒患者

世界日報 / 中國新聞組╱北京19日電

為嚴控新冠肺炎疫情，湖北省宣布將全面排查在1月20日以來，到醫療機構就診的發燒患者與在線上、線下藥店購買退燒、止咳藥類的人員，以找到疫情源頭。

據本報系聯合報報導，湖北省政府網站公告，為實現早發現、早報告、早隔離、早救治的舉措，湖北發布八項措施。

包括：一、各市（州）、縣（市、區）、鄉鎮（街道）防控指揮部要統籌公安、衛健、民政、綜治、社區等力量，以社區、村組為單位，逐戶逐人上門排摸、核實情況，全面掌握社區、村組發熱病人數量、基礎資訊和病情狀態，並做好資訊登記，每日匯總上報所屬防控指揮部。

二、居（村）民要做好自身健康監測，一旦出現發熱（37.3℃）、咳嗽等症狀，必須第一時間向社區（村）報告。

三、全面排查1月20日以來，各醫療機構就診的發熱病人、通過實體藥店購買或網上訂購降熱退燒止咳類藥品人員，掌握上述人員就診或購藥時間、姓名、公民身分號碼、現居住位址、聯繫電話等資訊，並組織上門核實、後續檢測、隔離收治等工作。

四、各定點醫院、發熱門診要嚴格落實就診人就醫實名登記制度，對發熱病人資訊每日匯總上報所屬防控指揮部。

五、各藥店對購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）的，要對用藥人身分資訊進行查驗登記，用藥人須提供居民身分證或醫保卡等有效身分證明原件；代購的，代購人員要出示用藥人居民身分證或醫保卡等有效身分證明原件，並登記代購人資訊，每日匯總上報所屬防控指揮部。

六、通過網上購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）必須實名登記，各寄遞企業對寄遞藥品人員身分資訊進行查驗登記，每日匯總上報所屬防控指揮部。

七、群眾可通過12345熱線、鄂匯辦APP疫情防控專區等途徑，對發熱病人不上報、四類人員收治不到位、疫情防控措施不落實等問題進行舉報。

八、對因防控措施不實、排查核查不力導致疫情蔓延的單位，一律從快從嚴追責問責；對不如實上報發熱症狀或拒不配合排查核查的個人，依照法律法規，追究相關責任。

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