又見吹哨者…武漢醫師去年通報「人傳人」被禁口

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，此前因感染而去世的武漢市中心醫院眼科醫師李文亮，引發輿論關注。中國新聞周刊報導，早在去年12月30日，武漢中心醫院急症科主任艾芬就向上級通報疫情，並推斷可能「人傳人」，卻被約談批評，李文亮轉發她的檢測報告也遭訓誡。艾芬被「禁口」後不久，即爆發多達至少230人的院內感染，包括多名科主任及三名副院長都「中招」。

中國新聞周刊引述和李文亮同在武漢市中心醫院服務的急診科主任艾芬表示，她是第一個對疫情預警的人，也和李文亮一樣，遭到了院方的警告和「禁口」。艾芬稱，2019年12月18日，一名65歲華南海鮮市場男送貨員來看急症，有發燒但無鼻涕、呼吸困難或咳嗽等症狀，醫師開抗菌素仍未好轉，且出現「雙肺多發散在斑片狀模糊影」。

報導指出，12月27日，艾芬接診了第二例病患，是40多歲來自武漢郊區的年輕人，高燒不退，肺部感染嚴重，無華南海鮮市場接觸史，12月30日，肺部檢驗結果顯示感染冠狀病毒，化驗單上並標註「SARS冠狀病毒」字樣。艾芬感到「很可怕」，立即向醫院公共衛生科和院感部門報告。這份檢測報告，於12月30日下午被李文亮發在同學微信群裡並被轉發。

此後的幾天，該院急診科再接診了七宗包括沒有華南海鮮市場接觸史的「不明原因肺炎」病例，艾芬當時就推斷可能「人傳人」。當天，李文亮因轉發檢測報告被警告和批評。

1月1日凌晨，急診科又收治一位65歲在華南海鮮市場附近開診所的男子，艾芬分析認為，這位診所老闆的病很可能是他診所的病人傳給他的。1月1日，她再次向醫院報告，但1月2日，她被醫院監察科約談，批評她「作為專業人士沒有原則，造謠生事，稱這種不負責任的行為導致了社會恐慌，影響了武漢市發展、穩定的局面。」

此後，院方要求醫護之間不得透過文字、圖片等可能留存證據的方式談論病情病情。艾芬開始要求自己科室的醫護戴起N95口罩。

2020年元旦之後，「人傳人」使武漢市中心醫院收到的發燒患者愈發增多，像「火山噴發」一樣。「突然來了這麼多病人，還有家屬，圍著我們，空氣中的病毒的密度太大了」，很多醫護陸續受感染，截至1周多前新冠肺炎臨床確診標準的職工已達230多人，受感染的醫護遍布各個科室，其中一位副院長病情較重。李文亮是在1月8日接診一位青光眼患者後被感染的，接診時「沒有做特殊防護，病人來的時候也沒發燒，就大意了。」