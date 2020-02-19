甘肅官媒惹疫／宣揚女護剃頭 被批「消費女性」

疫情嚴峻，官方對抗疫一線英勇、感人形象的「正能量」宣傳報導漸多，但似乎不再每次奏效。周日（16日），一則關於甘肅女醫護在奔赴前線前集體剃光頭的報導，引發網友不滿，批評官媒宣揚女性抗疫工作者的犧牲，而忽略女性抗疫者的基本權益和真正需求。甚至有評論指出：請停止用女性的身體，作為宣傳的工具。

多維新聞報導，每日甘肅網官方微博日前發了一段視頻，題為《剪去秀髮，她們整裝出征》，內容是15名援助湖北的甘肅女護士集體剃光頭的畫面，不少護士當時眼含熱淚。視頻引發輿論爭議，除了偶爾有零星支持官博的聲音外，網友們幾乎一邊倒地展開了批判：形式主義太傷人。

據報導，有網友認為，平頭就行，為什麼非讓女生理成難看的光頭。也有人質疑，理光頭是否出於護理人員的本意？還有人質疑與這批女醫護一同出征的一名男醫護卻保留平頭。

事後官方回應理光頭是女醫護們自願行為，醫院並未強迫。且最重要的一點是為了防止感染，還有為了方便清洗，而且理光頭也是自願行為。

對此，黨媒《人民日報》於2月18日發表評論文章《「剃頭」馳援？細緻貼心的保障才是真關愛》，指出對於奮戰一線的醫護人員，要幫助解決實際困難和問題，生活、安全、人文關懷都要保障到位。

文章稱，疫情發生以來，奔赴救治一線的醫護人員，很多都是女性。為了便於打理、節省時間，全力投入救治，她們不少自願剪去長髮，讓人欽佩與感動。

文章指出，集體剃光頭是強制還是自願，醫護流淚是不滿還是出征時的情感釋放，這些問題都需進一步回應，不過輿論的關注是種提醒，對於奮戰一線的醫護人員需要有更多關心關愛，幫助解決實際困難和問題。

此外，最新數據顯示，從除夕夜到2月16日，短短24天，由國家、地方、部隊等各級各類醫院，共派出208支醫療隊、2萬5972名醫療隊員馳援武漢。