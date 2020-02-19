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鍾南山：新冠肺炎死者肺見大量黏液 不像SARS纖維化

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電

首兩名新冠病毒肺炎死亡患者的遺體解剖工作16日在武漢金銀潭醫院完成，中國工程院院士鍾南山透露，解剖顯示，新冠肺炎患者的肺部表現和SARS有點不一樣，「沒有嚴重纖維化，但是炎症很厲害，還有大量的黏液。」

廣東省新聞辦18日舉行新聞發布會，中新社報導，鍾南山稱，新冠肺炎的遺體解剖很重要，可以幫助大家認識患者的特點，改變一些方式幫助他們通氣。　　

報導指出，中國第一例新冠肺炎逝世患者遺體解剖工作16日3時許在武漢金銀潭醫院完成；下午6時45分，第二例遺體解剖工作也在金銀潭醫院順利完成，這兩具解剖病理目前已被送檢。　

鍾南山表示，17年前的SARS，也是透過遺體解剖瞭解到，除了肺部之外，全身臟器受損的影響情況。透過遺體解剖，發現這次新冠肺炎患者肺部的表現和SARS有點不一樣，「肺部沒有嚴重纖維化，肺泡還存在，但是炎症很厲害，還有大量的黏液，非常黏，這將導致病人的通氣不通順。」

另據新華社報導，鍾南山等專家也提出，應重視中醫中藥在防控新冠肺炎中的作用。

廣州市呼吸健康研究院楊子峰教授指出，在廣州醫科大學附屬第一醫院、呼吸疾病國家重點實驗室聯合廣州海關技術中心在P3實驗室分離到活病毒後，迅速開展了中藥的藥效篩選。目前篩選了54個已上市的中藥和化學藥品，系統地開展了抗新型冠狀病毒的體外藥效研究，初步發現五個名優中成藥在體外有顯著的抑制新型冠狀病毒的作用。

「雖然這些中成藥在細胞水平顯示出抗病毒抗炎的效果，應該說為新型冠狀病毒治療帶來一些希望，但仍然需要推進一些嚴格的臨床實驗來確定其臨床療效，以便更好地實現中西結合，緩解抗疫的燃眉之急。」楊子峰說。

此外，專家特別說明，一些藥物只適用於輕症，不適用於重症，一定要在醫生指導下服用。

中新社指出，中國國家中醫藥管理局推薦使用中藥複方「清肺排毒湯」。據稱，在被納入觀察的701例使用清肺排毒湯的確診病例中，有130例治癒出院，51例症狀消失，268例症狀改善。廣州市第八人民醫院推出的「肺炎1號方」也取得良好的臨床療效。

「有相當多的西藥體外有效，進到人體沒效。但中藥不太一樣，一些藥在臨床已經很常用。」鍾南山說，一旦有證據，早中期患者可以放心使用中藥。

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