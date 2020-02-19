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為避防疫檢查過對岸接離婚妹妹 男自製竹筏「橫渡長江」

香港01 / 向樂高
四川一名男子日前為了接離婚的妹妹回娘家，走到岸邊自製竹筏，企圖橫渡長江。 圖／梨視頻截圖
四川一名男子日前為了接離婚的妹妹回娘家，走到岸邊自製竹筏，企圖橫渡長江。 圖／梨視頻截圖

四川一名男子日前為了接離婚的妹妹回娘家，走到岸邊自製竹筏，企圖橫渡長江。 圖／梨視頻截圖
四川一名男子日前為了接離婚的妹妹回娘家，走到岸邊自製竹筏，企圖橫渡長江。 圖／梨視頻截圖

新冠肺炎擴散至大陸各處，武漢率先封城後，大陸逾百城市亦封城抗疫，連北京、上海等地都進行「封閉式管理」，限制居民及外地人出入，但總有人想方設法突破檢查。四川宜賓一名38歲男子劉某兵日前為了接離婚的妹妹回娘家，走到岸邊自製竹筏「橫渡長江」，想藉此避開村口檢查站，光想像已經覺得危險，幸好被防疫人員發現即場拆毀竹筏。劉男解釋妹妹剛離婚掛念父母，他才偷偷做筏接妹妹，雖然行為危險，但網友紛紛大讚：「感覺是個好哥哥。」

事件發生於2月12日，劉男接受大陸媒體訪問時指，妹妹剛剛離婚，心情很差之餘又許久沒回家，很想回去看望一下父母親。不過因應疫情，大陸城市間出入有限制，劉男為避過設於村口的疫情防控檢查站，竟異想天開到岸邊用自製竹筏企圖橫渡長江，到彼岸接妹妹回娘家與父母團聚。

然而，劉男落水前已經被巡查人員發現，宜賓南溪區、江南鎮相關部門馬上趕到長江邊，當場拆毀他的竹筏，而在對岸等哥哥的妹妹亦被勸走。劉男事後稱他被相關部門批評後已經知錯，明白等待疫情一過，妹妹有充足時間可回家。

大陸記者同時發現，宜賓江南鎮對新冠肺炎的防疫機制嚴格，全數5個進出路口都設有檢查站，故劉男很難避開檢查人員耳目，該鎮還和鄰鎮建立防疫合作機制管理人員流動，令該鎮至今未有確診病例。

雖然網友稱劉男這樣的想法相當危險，「哥這行為挺危險啊」、「不是真沒辦法也不會想這個辦法啊」，但許多人都大讚他是好哥哥，一時護妹心切才做傻事，「想要這樣的哥哥，真是可靠」、「好暖的哥哥，有這樣的哥哥這妹妹離婚真的也不用太擔心」。不過，有留言認為當局勸返妹妹的做法太不人性化，因為妹妹已經離婚無家可歸，「離婚了勸返去哪？別最後也自殺了」、「機械執法，可悲啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 離婚
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