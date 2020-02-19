鑽石公主號港人將入住駿洋邨隔離 周圍居民抗議

按照港府計畫，「鑽石公主號」乘客返港後將入住新界公屋「駿洋邨」隔離營，遭到該區附近居民抗議；稍早前，港府有意徵用新界另一個公屋「暉明邨」作隔離設施，消息傳出後引發當地居民堵路抗議，甚至有人在邨內兩座大廈縱火。特首林鄭月娥表示，目前已為「駿洋邨」全面戒備，除了這個隔離營，沒有後備方案。

美國之音報導，醫管局早前在全香港18區設立新冠肺炎「指定診所」，接收病徵輕微的病人，且未經諮詢下，突然宣布徵用公屋作為隔離營，遭到多區居民遊行抗議，擔心構成小區散播風險。

報導說，衛生署早前承認，新冠肺炎在香港已經出現第二代傳播，而且本地感染確診個案多過輸入個案。林鄭上星期五表示，香港現時並沒有出現廣泛的小區感染，會繼續沿用「圍堵」策略。

撥250億元抗疫 挨批派錢息民怨

另外，林鄭宣布，成立250億港元(約32億美元)的防疫抗疫基金，包括多項「派錢」措施，例如向全港低收入家庭，平均每戶發港幣5000港元(約645美元)，向被徵作隔離營的暉明邨、駿洋邨即將入伙的居民，每戶發一次性6000港元(約775美元)津貼，向住宅物業或政府承辦商保安員、清潔工，疫情期間每月額外津貼1000港元(約130美元)，又向醫管局額外發放47億港元(約6億美元)等。

立場新聞報導，林鄭否認派錢平息民怨，強調只是想與市民同心抗疫、共渡時艱，並無其他考慮。