港添1死 70歲男瞞赴陸史 本地感染死亡首例

跌倒送醫才確診

香港今日再添一名新冠肺炎確診死亡病例，第55宗確診個案是70歲獨居老翁，一度隱瞞自己曾離港往返大陸深圳皇崗，12日於家中跌倒才被送醫，目前香港累計有兩例死亡。

香港第二例死亡病例雖然當日經落馬洲口岸往返深圳和香港，但衞生防護中心認為，由於返陸時間與實際發病時有一段時間，官方認為應屬於「本地感染」首個死亡個案。

這名70歲老翁2月12日家中跌倒後被送醫，一度在送醫過程隱瞞大陸旅遊史，到院時出現發燒和血含氧量下降，入院檢測呼吸道證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，當時情況已經危殆，才坦承2月2日開始出現疲倦、氣促和咳嗽帶痰。今日清晨老翁病情轉危去世。

而香港首宗死亡個案的39歲男子，則是1月21日乘搭高鐵由香港到武漢，23日由長沙搭高鐵返港，被歸類為境外輸入行感染。截至今日香港累計有兩例死亡，累計確診達62例。