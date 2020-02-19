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陸導一家4人死於新冠肺炎 包括武昌醫院護士胞姊

中央社 / 台北19日電
武昌醫院護士柳帆因新冠肺炎病逝，她是導演常凱的胞姊。 美聯社
武昌醫院護士柳帆因新冠肺炎病逝，她是導演常凱的胞姊。 美聯社

武漢市武昌醫院院長劉智明罹患新冠肺炎昨天病逝，此前同是武昌醫院的59歲護士柳帆也因此身故，而武漢市官方微博「武漢發布」證實，不只柳帆，她的父母與胞弟，全因罹患新冠肺炎致死。

根據北京日報官網京報網18日報導，網友@王星WX於16日提問：「請問武漢市武昌醫院的護士柳帆，是在一線抗擊肺炎的工作中感染的嗎？網傳她的父母和弟弟都因這次疫情去世，是真的嗎？她還有家人在嗎？在武昌醫院，和其他武漢醫院，醫護人員防護服、口罩夠用嗎？」

武漢發布在18日答覆此提問指出，59歲的柳帆是副主任護師，她在2月2日之前一直正常上班，3日至5日輪休3天，6日發燒不適，7日被確診為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎），當天就住院治療。

武漢發布指出，由於柳帆「基礎性疾病較多，病情呈進行性加重」，14日晚上經搶救無效逝世。

武漢發布說，在她去世前，其父母和弟弟也先後因感染新冠肺炎去世，丈夫和女兒目前正在隔離觀察中，尚未發現感染新冠肺炎。

中國官方微博發布的這項消息，證實網路盛傳許久，湖北電影製片廠導演常凱一家4人相繼染病去世的不幸，而柳帆與常凱是親姊弟。

根據先前財新網報導，1月25日大年初一，常凱的父親出現新冠肺炎感染症狀，因多家醫院沒有床位無奈回家自救，數天後就撒手人寰，母親2月4日被武昌醫院收治，2月8日去世。

常凱與柳帆一起照顧父母，也雙雙染病。常凱2月4日身體不適，2月9日傍晚7時5分入住黃陂區人民醫院，2月14日凌晨常凱不治，當天下午，柳帆也病逝。

報導引述常凱的大學同學說，常凱在去世前寫下遺言講述求醫難，並稱他與妻子都感染新冠肺炎，「輾轉諸家醫院哀求哭拜，怎奈位卑言輕，床位難覓，直至病入膏肓，錯失醫治良機，奄奄氣息之中，廣告親朋好友及遠在英倫吾兒：我一生為子盡孝，為父盡責，為夫愛妻，為人盡誠！永別了！我愛的人和愛我的人。」

常凱身故後，目前妻子躺在加護病房，兒子在英國留學，常凱的姊夫也就是柳帆的丈夫，還有柳帆的女兒目前則是隔離觀察中。

短短不到一個月的時間一家有4口因罹患新冠肺炎致命，撰寫武漢封城日記的當地作家方方發文說：「常凱的絕命書，極盡克制。但讀過的人，無不有錐心之痛。醫生朋友告訴我，他們姐弟一個隨母姓，一個隨父姓。父母都在醫界工作…這個悲慘的家庭，武漢人永遠不會忘記。」

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