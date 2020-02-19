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流行病學者吳錦祥推斷 新型肺炎罪首是武漢本地老鼠

世界日報 / 本報紐約訊
前香港中文大學公共衛生學院兼任榮譽副教授吳錦祥。(取自臉書)
前香港中文大學公共衛生學院兼任榮譽副教授吳錦祥。(取自臉書)

新型肺炎(COVID-19)的病毒源頭與中間宿主為何，迄今仍無定論，有研究指是穿山甲、或是蝙蝠。但曾於2003年参與香港政府對SARS的調查研究的流行病學家吳錦祥，在最新出刊的ResearchGate網上專文指出，新型肺炎(COVID-19)的最大可疑中間宿主是老鼠，更明確的說，是武漢本地老鼠。

吳錦祥教授的論點是，一般認為華南海鮮批發市場是新型肺炎的病毒源頭。但是在隨後的研究調查中顯示最初的四名確診病例患者中，其中三個確診病例患者並沒有去過這家市場，也沒有與這家海鮮市場的工作人員有過接觸。而且這三位患者在病發前，也都沒有任何相互接觸。他指出同時，根據中科院武漢病毒研究所等在1月24日「柳葉刀」線上發表的論文指，最初的41名確診病例裡，34%患者沒有去過這家海鮮市場。吳錦祥認為，這可以排除這家海鮮市場是病毒唯一源頭。

其次，在該市場的地板、桌面及其他器皿等處，的確檢查到有新型肺炎病毒。同時至今沒有在其他野生動物身上分離出來CONVID-19病毒。穿山甲可能是中間宿主之一，但也是至今沒有在穿山甲身上找到新型肺炎病毒。吳錦祥推斷，這顯示一定還有另外一種小型哺乳類動物是嫌疑人。

吳錦祥是小兒科專科醫生及流行病學專家，1972年在香港大學醫學院畢業，1981年取得美國兒科學㑹專業文憑，1986年獲纽約哥倫比亞大學流行病學博士學位，並留校任教至1993年回港。他在1999年2010年在香港中文大學公共衛生學院兼任榮譽副教授。

他在同時專長傳染病起因和傳播途徑研究，2003年参與香港政府對非典型肺炎(SARS)的調查研究，並在「柳葉刀」期刊發表論文，首次提出老鼠可能是當時香淘大花園爆發感染的重要原因。

吳錦祥在最新的文章仍將最大嫌疑的中間宿主指向老鼠。

他指出目前都在尋找「零號病人」(第一個受感染者)，中間宿主是老鼠的傳播途徑可提供合理解釋。有兩種可能性：被找到的「零號病人」，並非正牌，新型肺炎癥症「暗蔵不露」的帶源者才是「正牌零號病人」。第二可能是「零號病人」並不住在這家海鮮市場附近，他是受到其他帶病毒哺乳動物接觸感染到。

吳錦祥表示，到目前為止，沒有任何證據顯示存在著「零號病人」之前的隱形潛伏期患者，也沒有證據顯示，其他沒有去過海鮮市場的三名確診病例曾經各自獨立的接觸過這名隱形潛伏期患者。

他表示如果沒有住在這家海鮮市場附近的「零號病人」的確是因為被其他動物感染到，那麼這種動物，有可能蝙蝠就是最大的嫌犯，但也可能會是老鼠。但是這家武漢海鮮市場當時不賣蝙蝠，而且蝙蝠通常冬天不太活動，常人接觸到蝙蝠的機會也不大。

退休住在夏威夷的吳錦祥在文章中指出，老鼠是最大可能的中間宿主。一方面老鼠在各處竄來竄去，結果在海鮮市場裡的老鼠，被帶有COVID-19病毒的野生動物所傳染到，這就在老鼠之間傳染開來。一旦老鼠之間傳染上這種新型肺炎病毒，數量多到一定程度，開始傳染到人身上。

另外一個可能，就是老鼠本就是中間宿主，老鼠是被蝙蝠傳染到。而這些帶病蝙蝠可能是來自附近的設施。

他同時認為，武漢地區的老鼠可能特別容易感染這種新型肺炎，而且很早就在鼠群中爆發疫情。儘管武漢當下採取最嚴格的封鎖與嚴禁外人出入的防疫措施，但老鼠繼續在住家樓宇小區內外，竄來竄去，傳播病毒。

吳錦祥最後建議，立即檢測武漢的老鼠，如果真的驗出身上帶有COVID-19病毒，那武漢當局刻不容緩展開全面滅鼠行動。

新冠肺炎 COVID-19
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