鍾南山看疫情：本月中下旬高峰 4月趨穩

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，大陸「中國工程院院士」鍾南山受訪指出，疫情高峰預計在二月中下旬出現，如果沒有繼續升高，到四月左右大陸疫情才會趨於平穩。他指出，武漢是關鍵，八成的病人在武漢，目前武漢還沒有停止人傳人。他認為，血漿療法、中藥等對治療新冠肺炎都有正面作用。

鍾南山受訪指出，武漢的高致病和高死亡率，主要是重複交叉感染和感染病例增速較快有關。醫護人員無法在早期對病人進行氧療等適當治療，病情發展到終末期才進入重症病房，也導致病死率高。

武漢面臨兩個問題

他認為，現在武漢需解決兩個問題，一是正常人和病人分開，二是新冠肺炎病人和流感病人分開。如果老是混在一起，用了很多人力財力，仍不能解決問題。

鍾南山強調，百分之八十五的病人若有很好的生命支持、治療條件、營養等，病情都能獲得改善，病毒有些七、八天就可以消失。

救重症比SARS難

他坦言，目前重症救治確實存在一定困難，特別是危重症救治難度相較SARS時期更大。其困難在於病情發展規律不同，隨著危重症的發展，病毒會持續損傷肺部，肺的分泌粘液阻礙氣道通暢等。

大陸各地醫療團隊近期陸續傳出血漿療法、中藥以及抗瘧疾藥「磷酸氯奎」，對治療新冠肺炎具效用。鍾南山表示，部分中藥具有抑制新冠病毒的作用，磷酸氯奎算不上特效藥，但有治療效果，副作用不大，值得研究和探討。至於血漿療法，鍾南山稱安全有效。

血漿療法安全有效

他說，血漿療法是以新冠肺炎康復病人的血液後製備成血漿進行治療的方法。在武漢生物治理研究所，目前已經進行了十例治療，其中六例在使用血漿治療後，兩三天後病毒血症消失，病人臨床情況有所改善。這種療法很有希望，有效而且安全。

下一步廣東也計畫採用血漿療法對重症病人進行治療。

鍾南山還表示，防範新冠肺炎，保持下水道通暢極為重要。他說，此前有醫療團隊在糞便裡發現新冠病毒。新冠病毒並不一定通過消化道傳播感染，而是因為下水道中汙染物乾了，又通過空氣、氣溶膠傳播，人們吸入造成感染，這是最合理的解釋。

據大陸官方通報，截至二月十八日晚間八時，全大陸新冠肺炎確診數達七萬二五三一例，死亡人數達一八七一人，治癒人數近一萬三千人。湖北省以外地區的新增確診數連續十四天下降，並降至一百例以下。