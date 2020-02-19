港：鑽石公主號回港者 恐百人染病

香港政府包機接載困守鑽石公主號郵輪上香港人的安排，遇到多重難題。香港傳染病專家警告說，「鑽石公主號」郵輪是當年SARS香港淘大花園翻版，甚至比當年淘大更嚴重，估計乘坐包機回港人士最壞情況會有百人確診染病。

滯留日本的鑽石公主號郵輪上約三百五十名香港人。港府前天說安排兩架包機周四接回，但昨天特首林鄭月娥說，這些港人能否如期回港仍有不確定因素，而已在日本安排接人事宜的港府保安局副局長區志光說要掌握整份香港人名單都有挑戰。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，鑽石公主號已算是感染的疫區，是當年SARS時香港淘大花園的翻版，感染率更高。返回香港人士可能有一成至三成的人受感染，最壞情況可能有百人回港後確診感染要入院。